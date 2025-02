Madagascar: Leader politique africain de l'année - Rajoelina se dit déterminé à « transformer » le pays

Le président de la République a reçu son prix de Leader politique africain de l'année, à Casablanca, samedi. Dans son allocution, il a affirmé sa détermination à "transformer" le pays.

«Ce trophée n'est pas une finalité.» Ce sont les mots de Andry Rajoelina, président de la République, lors de la réception du prix de Leader politique africain de l'année, décerné par African Leadership Magazine, à Casablanca, au Maroc, samedi soir.

«Ce trophée n'est pas une finalité, mais une motivation pour continuer à bâtir, à innover et à transformer mon pays. (...) Ce symbole renforce encore plus mon engagement dans la transformation de Madagascar», a déclaré alors le chef de l'État dans sa prise de parole, en affirmant: «Madagascar se transforme et se développe. (...) Nous avons bâti et nous allons continuer à construire des infrastructures qui changent le quotidien de notre population.»

Dans son discours, le chef de l'État a affirmé sa détermination à «transformer» le pays. Selon Jakaya Kikwete, ancien président de la Tanzanie et président du conseil d'administration d'African Leadership Magazine, en ouverture de la cérémonie, «ce soir, nous allons honorer ceux qui ont dédié leur vie à tirer les autres vers le haut». Le prix reçu par le chef de l'État, selon les explications, «récompense les leaders africains qui se sont distingués par leur impact positif, leur leadership exemplaire et leur contribution au développement socio-économique et politique».

Le prix de Leader politique africain de l'année résulte d'un processus en deux étapes. La liste des nominés est dressée par un comité de sélection, «qui peut inclure des experts en politique africaine, des journalistes, des intellectuels et d'autres personnalités influentes du continent». Pour cette 14e édition, «le processus de sélection a pris en compte la transformation économique, la transition énergétique, les réformes sur l'amélioration des transports, de l'éducation et de la santé, ainsi que l'influence diplomatique».

Il y a eu ensuite un vote public en ligne, à l'issue duquel Andry Rajoelina a obtenu 65,69 % des voix. Sur les réseaux sociaux, il se réjouit «d'une victoire pour Madagascar». Le Président déclare ainsi : «C'est une fierté nationale. Ce trophée démontre notre volonté d'avancer et de progresser. Il rappelle aussi les étapes que nous avons franchies et les défis qui nous attendent, et démontre que les échos de notre vision et de nos efforts pour développer et assurer un avenir meilleur pour le pays dépassent nos frontières.»

Actions

Face à l'assistance, le président Rajoelina a mis en avant ce qu'il qualifie de «réformes audacieuses et inclusives pour transformer et moderniser notre pays». En première ligne, le locataire d'Iavoloha a soulevé «la transformation agricole», avec comme objectif de «faire de Madagascar le grenier à riz de l'Afrique».

Andry Rajoelina soutient ainsi que «l'agriculture est un levier de transformation et de développement considérable qui assure la souveraineté alimentaire tout en contribuant à l'autonomisation du continent». La conviction du locataire d'Iavoloha dans le domaine de l'agriculture a été renforcée par la plupart des orateurs durant la cérémonie de samedi. «L'agriculture est le coeur du développement de l'Afrique, le coeur de notre résilience», a scandé un responsable du département de l'Agriculture marocain.

La transformation du secteur du tourisme pour en faire l'un des principaux moteurs de l'essor économique de Madagascar est un autre défi que le chef de l'État a affirmé vouloir relever dans son discours de samedi. «Un vrai leader doit comprendre et maîtriser les atouts, les opportunités, mais aussi les défis et les difficultés de son pays», soutient-il par ailleurs.

Parmi les défis «à transformer en opportunités», Andry Rajoelina cite «le choix stratégique d'accélérer la transition énergétique» pour répondre durablement à la crise de l'énergie dans la Grande Île, notamment dans la capitale. Il assure ainsi qu'avec l'installation de 100 mégawatts de parcs solaires et 100 mégawattheures de batteries de stockage, combinées à la centrale hydroélectrique d'Andekaleka, «70 % de la production d'électricité de la capitale sera verte et propre dès cette année».

Un autre projet phare de cette année, selon son discours de samedi, est la construction d'un édifice dénommé «Palais du futur et de l'innovation», prévu en face du lac Iarivo, à Ivato. Un autre projet d'infrastructure, qualifié de porteur de transformation pour le pays, dont le Président a fait part dans son discours, est la construction de l'autoroute Antananarivo-Toamasina. Il en va de même pour le téléphérique, qu'il défend comme étant «un projet novateur pour moderniser le transport urbain».

Accompagné de son épouse, Mialy Rajoelina, le président de la République a été ovationné à son arrivée à la cérémonie de samedi. Invité spécial de l'événement, il a également reçu une «standing ovation» à l'issue de son allocution et lors de la réception de son prix. La presse et l'assistance se sont bousculées pour prendre des photos du chef de l'État ou pour faire des «selfies».

Lucide, Andry Rajoelina concède que «nos objectifs sont ambitieux», ajoutant: «Mais notre vision est claire et nous sommes déterminés à les atteindre.» En conclusion de son discours, il déclare toutefois : «Être un leader, ce n'est pas seulement avoir une vision, c'est savoir la transformer en actions.» Charge à lui de transformer l'essai.