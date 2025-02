Madagascar: Concert - The Dizzy Brains enflamment l'IFM

Le 24 février, l'IFM a accueilli le dernier concert de The Dizzy Brains à Madagascar, marquant la fin d'une époque et le début d'un nouveau chapitre pour le groupe, avec l'accompagnement de jeunes talents.

Samedi 24 février, l'Institut français de Madagascar (IFM) à Analakely a accueilli un événement marquant : le dernier concert de The Dizzy Brains sur le sol malgache. Devant une salle comble de trois cent spectateurs - artistes, passionnés de rock et de punk -, le groupe a livré une performance intense, fidèle à son identité musicale brute et engagée. Un adieu à la scène locale qui n'en est pas vraiment un, mais plutôt une transition vers un nouveau chapitre : l'accompagnement de jeunes talents du rock malgache, en collaboration avec le Kudeta et l'IFM.

Dès les premières notes, l'énergie du groupe emmené par le charismatique Eddy Andrianarisoa a électrisé le public. Pour marquer l'événement, The Dizzy Brains ont invité Betty et Navalona, membres du groupe Grey, présentées comme les héritières d'un rock malgache qui, grâce aux Dizzy Brains, a su s'exporter sur la scène internationale.

Ce concert était l'apothéose d'une journée entièrement dédiée au groupe, dans le cadre du concept «s», organisé par l'IFM. Dès 10 heures, à la médiathèque, Eddy Andrianarisoa a proposé une lecture musicale, mêlant les textes de Baudelaire et de Saez, accompagné du guitariste Poun Andriambelo.

Immersion

À 14 heures, la salle Albert-Camus a accueilli la projection du documentaire The Dizzy Brains, produit par France Télévisions / Réunion Première et 5°4, retraçant l'itinéraire du groupe, de l'enfance des membres à leur ascension, en passant par les obstacles rencontrés. Une discussion a suivi autour des défis du rock malgache face aux mutations du monde musical, réunissant des intervenants comme Christian Aubry (Kudeta), Tsiry Rajaobelison (IFM), Nicolas Auriault (Projet ONY), Jico Andriamhobiharinjara (Louvto) et Jaykee Andrianarahinjaka (Valahara).

À 16 heures, artistes et spectateurs se sont retrouvés à la galerie Kafé sy Mozika pour un moment d'échange convivial. Puis, à 18h30, The Dizzy Brains ont investi la salle Albert-Camus pour un concert explosif, démontrant une fois de plus leur maîtrise scénique et partageant leur passion avec leurs amis artistes et un public conquis.

Si ce concert marque leur dernier en terre malgache, The Dizzy Brains ne tirent pas pour autant leur révérence. Après avoir conquis des scènes en France, au Canada et en Asie, le groupe s'engage désormais dans la formation et l'accompagnement de jeunes artistes locaux, en partenariat avec le Kudeta et l'IFM.

« Mon rêve, c'est qu'il y ait d'autres groupes qui percent dans le monde de la musique et que le rock soit enfin reconnu à Madagascar à sa juste valeur », confie Eddy Andrianarisoa. Avec cet ultime concert chargé d'émotion, The Dizzy Brains lèguent un héritage musical fort et ouvrent la voie à une nouvelle génération de talents.