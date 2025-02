Madagascar: Basketball 5x5 - Qualification historique des Ankoay

Malgré une défaite contre la Centrafrique, Madagascar, avec les Ankoay, a validé son ticket pour l'Afrobasket 2025, qui se tiendra en Angola du 12 au 24 août prochain.

Après une victoire arrachée face aux Pharaons d'Égypte samedi au Palais des Sports de Mahamasina, dans un match âprement disputé, la sélection malgache de basketball 5x5 seniors hommes s'est qualifiée pour sa quatrième participation à la prestigieuse compétition continentale. Après 1972 (9e place), 2003 (12e place) et 2011 (13e place), la Grande Île retrouvera l'élite du basketball africain en Angola.

Battus par la Côte d'Ivoire (73-106) le 21 février, les Ankoay n'avaient d'autre choix que de s'imposer face aux Égyptiens le 22 février pour sécuriser leur qualification avant d'affronter la Centrafrique lors de la dernière journée. Lors de leur précédente confrontation, le 24 février 2024, en Égypte, Madagascar avait lourdement chuté (97-66). Cette fois, face à leur bête noire - que ce soit en 3x3 ou en 5x5 -, les Malgaches ont su prendre leur revanche.

Un ajustement tactique payant

« Le match contre la Côte d'Ivoire nous a servi de leçon. Contre l'Égypte, donnée favorite, nous avons changé de stratégie en alignant un cinq majeur différent, composé de Sitraka, Elly, M'Madi, Arnol et Anthony. Cette tactique a porté ses fruits dès le premier quart-temps, où nous avons pris une large avance. Finir un match sur un rythme intense et, surtout, s'imposer face aux Égyptiens est une belle performance. La qualification pour l'Afrobasket 2025 est pleinement méritée », a déclaré Ndranto Rakotonanahary, coach adjoint des Ankoay.

Un parcours semé d'embûches

Le chemin vers la qualification n'a pas été de tout repos pour la sélection malgache. Lors de la deuxième fenêtre des qualifications, disputée en Égypte du 23 au 26 février 2024, Madagascar a enregistré deux défaites (69-77 contre la Côte d'Ivoire et 66-97 contre l'Égypte) pour une seule victoire (76-69 face à la Centrafrique).

Lors de la troisième fenêtre, jouée à domicile du 21 au 23 février, Madagascar a remporté un seul match (82-80 contre l'Égypte), mais s'est incliné à deux reprises (76-106 face à la Côte d'Ivoire et 75-87 contre la Centrafrique).

Avec un bilan mitigé, les Ankoay terminent à la troisième place du groupe D avec 8 points, derrière la Côte d'Ivoire (12 points) et l'Égypte (9 points).

Un défi de taille en perspective

Désormais qualifiée pour l'Afrobasket 2025, l'équipe nationale malgache devra se mesurer aux seize meilleures sélections du continent. Pour relever ce défi, le sélectionneur Jeannot Ravonimbola a déjà identifié un axe d'amélioration essentiel.

« Pour l'Angola, nous aurons besoin de joueurs au gabarit plus imposant, car c'est l'un des points faibles de notre équipe nationale. Il faudra ratisser large pour trouver des profils plus athlétiques », a-t-il confié.

Présent en conférence de presse après la victoire face à l'Égypte, M'Madi Mathias a exprimé sa fierté quant à cette qualification : « C'est un moment historique pour le basketball malgache. »

Solofohery Angelot Razafiarivony, directeur technique national de la FMBB:

« En tant que directeur technique national de la FMBB, la qualification de l'équipe nationale à l'Afrobasket 2025 est le fruit des longues années de travail. Je tiens à féliciter les joueurs sans exception et je remercie les parents des athlètes, le public venu nombreux. Pour l'Afrobasket 2025, il faut avoir des joueurs de grande taille et Madagascar possède des joueurs éparpillés aux États-Unis, en Europe, par exemple. Nos souhaits à partir de maintenant, c'est qu'en guise de préparation, il est primordial de se préparer à l'extérieur en rencontrant des niveaux supérieurs aux nôtres. Ce qui nous attend à l'Afrobasket 2025 sera un niveau tout à fait différent de ce qui s'est passé durant ces trois derniers jours. Les joueurs et les staffs techniques ont besoin de motivation. Le basketball malgache a besoin de l'aide de tous. »

Ndranto Rakotonanahary, coach assistant des Ankoay:

« Chers joueurs, je tiens à exprimer toute ma gratitude et mon admiration pour la magnifique victoire contre l'Égypte, avec un score de 82 à 80. Votre détermination, votre esprit d'équipe et votre passion ont été la clé de ce succès historique. Vous avez fait preuve de courage et de résilience sur le terrain, et cette victoire est le reflet de votre travail acharné et de votre engagement sans faille. Je suis fier de chacun d'entre vous et je vous remercie de tout coeur pour vos efforts extraordinaires. Continuons à avancer ensemble vers de nouvelles victoires. »

M'Madi Mathias, joueur:

« C'est toujours un plaisir de revenir jouer au Palais des sports de Mahamasina avec un public chaleureux. La qualification à l'Afrobasket 2025 est un moment historique pour le basketball malgache. »