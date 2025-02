Madagascar: Moto/Championnat de Madagascar - Victoire d'entrée de Miadantsoa Razafinarivo

La manche inaugurale du championnat de Madagascar d'endurance s'est tenue hier à Mahitsy. Le vainqueur de la dernière manche en 2024, Miadantsoa Razafinarivo, a confirmé sa suprématie.

Coup d'envoi. La première manche du championnat de Madagascar de course d'endurance s'est déroulée dimanche à Mahitsy. Bon début pour Miadantsoa Razafinarivo aux commandes d'une Sherco SEF 300, qui a franchi en premier la ligne d'arrivée en accumulant 16 tours de la boucle en deux heures et demie de course.

Miadantsoa avait été le vainqueur de la septième et dernière manche du championnat national de la saison 2024, sur le circuit d'Antanetibe Mahazaza à Mahitsy, fin novembre. Le champion en titre, Finaritra Razafindrakoto, termine en seconde position en réalisant lui aussi 16 tours. Loin derrière, Princy Kwan complète le podium (14 tours) devant Olivio Ratefiarison (12 tours).

Le champion de Madagascar en titre de la catégorie Elite 2, Elvis Stark Harivoninahitra, a lui aussi frappé fort d'entrée. Stark a confirmé sa suprématie et a décroché la victoire en signant 13 tours. Il a été talonné par Chan Fat Kevino (10 tours) et Cédric Taniaina (9 tours).

Chez les amateurs, deux pilotes ont été dos à dos. La victoire a été finalement remportée par Cédrick Rakotoarivelo, qui a devancé Roberto Rakotorison.

Confirmation

Ces deux pilotes ont réalisé 10 tours chacun. Scott Andriavoninahitra complète le podium (9 tours). Dans la catégorie des juniors, Tsiresy Huo Rakotondravoavy est sacré vainqueur à l'issue de cette manche inaugurale. Il a signé 10 tours aux termes des deux heures et demie de course. La victoire chez les vétérans 1 est revenue à Tiana Rabemalanto (9 tours), tandis que No Limit Patrick et Rina Andriamanga finissent respectivement deuxième et troisième de la catégorie.

Du côté des vétérans 2, le champion en titre et indétrônable, Tarzan Makboul, a été en cavalier seul. Six autres manches restent encore à disputer pour cette saison 2025. La prochaine et deuxième manche, le XC Acerbis, aura lieu le 4 mai, toujours dans la capitale.