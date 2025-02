Soudan: Justice et Egalité - La levée du siège autour d'El Obeid est une réponse décisive aux conspirateurs à Nairobi contre la patrie

Le Mouvement soudanais pour la Justice et l'Egalité a félicité les Forces Armées Soudanaises, la vaillante Force Conjointe et les forces qui la soutiennent à l'occasion de la victoire éclatante qu'elles ont remportée ce dimanche, en levant le siège brutal imposé par la milice de Soutien Rapide (FSR) autour de la ville inébranlable d'Al-Obied, et le couplage du mouvement des forces armées, de la Force Conjointe et du Troupe de Chasseurs (Sayyad) avec les forces des chameaux dans la ville Obied.

Le mouvement l'a déclaré, selon le communiqué publié dimanche sur sa page Facebook officielle, au nom de son porte-parole officiel et secrétaire à l'information du mouvement, Dr Mohamed Zakaria.

Il a indiqué que la victoire écrasante obtenue vient renforcer les grandes victoires, sur les différents axes et fronts des combats, la récupération d'Al-Qitaina, d'Al-Sidaira et d'un certain nombre de villes du nord de l'État d'Al-Gezira, en plus d'infliger une grande défaite à l'ennemi sur l'axe Deling-Kadugli, et les axes de l'Est du Nil et de Khartoum, et El-Fasher.

Le porte-parole officiel du mouvement a estimé que ces victoires représentent une réponse décisive aux conspirateurs contre la patrie se trouvant à Nairobi, et témoignent de la capacité des Forces Armées Soudanaises, de la Force Conjointe et des formations d'appui à protéger la patrie, sa souveraineté et à préserver son unité, sa sécurité et sa stabilité.