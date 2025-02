Soudan: Consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères du pays et de l'Égypte

Le Caire — Une réunion du mécanisme de consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères de la République du Soudan et de la République arabe d'Égypte s'est tenue di,qnche au Caire, dirigée par Dr. Ali Youssef, ministre des Affaires étrangères et Dr. Badr Abdel Aati, Ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Affaires des expatriés égyptiens de la République arabe d'Égypte.

Au cours de la réunion, le ministre des Affaires étrangères a fourni une explication sur l'évolution de la situation au Soudan en termes de résolution imminente par les Forces Armées Soudanaises de la guerre d'agression menée par la milice terroriste contre le peuple soudanais, en plus de l'annonce par le président du Conseil de souveraineté d'une feuille de route menant à un gouvernement technocratique qui conduira le pays à des élections libres et équitables.

Le ministre a souligné le rejet par le Soudan des tentatives de la milice terroriste, de ses agents et de ses sponsors extérieurs de diviser le pays après qu'ils étaient certains de la défaite.

De son côté, le ministre égyptien des Affaires étrangères a réitéré la position de son pays en faveur de la légitimité au Soudan et des institutions nationales de l'Etat, dirigées par les forces armées, qui jouent leur rôle dans la préservation de l'unité, de la sécurité et de la stabilité du Soudan.

Il a souligné le rejet par l'Egypte de la création de tout autre cadre ou gouvernement parallèle au gouvernement légitime du Soudan et son rejet de toute ingérence étrangère au Soudan.

La réunion a porté sur tous les aspects des relations bilatérales et sur les moyens de les développer et de les faire progresser dans leurs aspects politiques, économiques, culturels, éducatifs et consulaires d'une manière qui serve les intérêts des deux pays et des peuples frères, et renforce les relations stratégiques entre eux.

Une déclaration conjointe a été publiée à l'issue de la réunion, clarifiant les positions et visions identiques entre les deux pays frères sur les questions locales, régionales et internationales d'intérêt commun.