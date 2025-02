Afrique: La Guinée participe à la 4e Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière

La 4e Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, a été officiellement lancée ce mardi 18 février 2025 à Marrakech par le Premier Ministre Marocain, en présence de M. le Ministre des Transports et Porte-parole du Gouvernement.

L'objectif principal de cette rencontre de haut niveau, est de renforcer les engagements des États en vue de réduire de moitié les décès sur les routes d'ici 2030. Il sera aussi question de faire le bilan des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du Plan Directeur Mondial de la Sécurité Routière 2021-2030.

Cette conférence constitue aussi une opportunité pour la Guinée en vue de renforcer son engagement dans la promotion de la sécurité routière à l'échelle mondiale. La délégation guinéenne, conduite par M. Ousmane Gaoual DIALLO, prend activement part aux travaux qui dureront deux jours.

Prenant la parole devant un parterre de personnalité, M. le Ministre dira que « La Guinée, comme de nombreux pays africains, fait face à une insécurité routière préoccupante. De 2015 à 2024, plus de 8 000 vies ont été perdues sur nos routes. Face à cette urgence, nous avons renforcé nos actions à travers l'Agence Guinéenne de la Sécurité Routière (AGUISER), avec des initiatives majeures : Le renforcement des infrastructures et du cadre juridique ; l'intensification des campagnes de sensibilisation ; l'amélioration des outils de collecte et d'analyse des accidents...».

Cette rencontre, qui se déroule pour la première fois sur le continent africain, sera sanctionnée par la Déclaration de Marrakech et mettra particulièrement l'accent sur l'insécurité routière dans les pays du Sud, notamment en Afrique, où les taux de mortalité restent alarmants.

La Guinée appelle à un soutien renforcé lors de la table ronde ministérielle à Marrakech

À l'occasion de la table ronde ministérielle sur la sécurité routière, organisée dans le cadre de la 4e Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, M. le Ministre des Transports, Ousmane Gaoual Diallo, a lancé un appel fort en faveur d'une mobilisation accrue des partenaires techniques et financiers.

S'exprimant au nom du Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, il a d'abord salué l'engagement du Royaume du Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que celui des organisations internationales en faveur de la sécurité routière.

« Nous lançons un appel à la mobilisation des partenaires techniques et financiers afin d'accélérer la mise en oeuvre de nos actions et atteindre les objectifs de réduction de 50 % des accidents d'ici 2030. La Guinée adhère pleinement à la Déclaration de Marrakech et réaffirme son engagement à faire de la sécurité routière une priorité nationale et un levier de développement durable » a-t-il lancé.

A ce propos, un volet important sera consacré au financement des projets de sécurité routière, avec des engagements concrets de la part des bailleurs de fonds internationaux, notamment la Banque mondiale.

Par ailleurs, plusieurs événements parallèles seront au rendez-vous pour enrichir cette édition, notamment le Festival du film sur la sécurité routière, qui récompensera les meilleures créations audiovisuelles de sensibilisation, ainsi que le Prix international de l'invention et de l'innovation, qui a suscité un vif intérêt avec plus de 136 projets soumis. De telles initiatives visent à encourager la créativité et l'innovation pour renforcer la sécurité routière.

La 4e Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière mobilise plus de 100 ministres, 600 experts internationaux et un total de 2.700 participants.