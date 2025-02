Niger: Renonciation et nomination de l'Evêque de Maradi

Maradi — Le Pape François a accepté la renonciation au gouveremant pastoral du Diocèse de Maradi (Niger), présentée par Monseigneur Ambroise Ouédraogo.

En même temps, le Pontife a nommé comme évêque du même diocèse le Révérend Père Ignatius Anipu, M.Afr., jusqu'à présent Délégué du Provincial de l'Afrique de l'Ouest et Directeur de l'Institut de Formation Islamo-Chrétienne de Bamako (Mali).

Mgr Ignatius Anipu, M.Afr., est né le 7 novembre 1959 dans le diocèse de Navrongo-Bolgatanga (Ghana). Il a étudié la philosophie au Grand Séminaire Saint-Victor de Tamale (Ghana) et la théologie à l'Institut catholique de Toulouse (France). Il a obtenu une licence à l'Institut pontifical d'études arabes et d'islamologie de Rome. Il a été ordonné prêtre le 20 juillet 1991.

Il a occupé les postes suivants : Vicaire de la paroisse Sainte Thérèse d'Avila à Zinder (Niger) et Aumônier national des jeunes du pays (1991-1995) ; Curé de la paroisse Saint Vincent de Paul à Birni N'Konni (Niger) (1998-2001) ; Conseiller provincial (1999-2001) et responsable de la communauté des Pères Blancs de Birni N'Konni (2000-2002) ; Professeur de missiologie, de religions traditionnelles africaines et d'islamologie au Missionary Institute of London (2002-2008), à Abidjan (Côte d'Ivoire) (2008-2011) et à Bamako ; Provincial des Pères Blancs pour l'Afrique de l'Ouest (2011-2016), Assistant général et Conseiller général des Pères Blancs à Rome (2016-2022). Depuis 2023, il est délégué du Provincial d'Afrique de l'Ouest et directeur de l'Institut de Formation Islamo-Chrétienne de Bamako. (Agence Fides 22/2/2025)