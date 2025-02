Congo-Kinshasa: Décès de l'employé de MSF blessé par balle à Masisi-Centre

Médecins sans frontières (MSF) a annoncé samedi 22 février le décès de l'un de ses employés qui avait été blessé par balle jeudi dernier, lors de violents affrontements entre les rebelles du M23/AFC et les VDP/Wazalendo, près de l'hôpital général de référence de Masisi (Nord-Kivu).

L'ONG condamne, avec la dernière énergie, le manque de respect à l'égard de la mission humanitaire par les belligérants :

« Toute la famille Médecins sans frontières est aujourd'hui en deuil, mais également en colère face cette situation. La disparition tragique de Jerry Muhindo Kavali s'inscrit en effet dans un contexte de violences de plus en plus marquées affectant les installations sanitaires et humanitaires dans l'est de la RDC ».

Décédé à 49 ans, Jerry a travaillé avec Médecins sans frontières durant plus de dix ans.

C'est donc avec un pincement au coeur que l'organisation humanitaire rappelle aux belligérants que "même la guerre a ses règles".

Aujourd'hui encore, l'hôpital et la base MSF de Masisi-Centre sont encore remplis de familles venues y chercher protection face aux affrontements, ainsi que de patients pris en charge. Un grand nombre de ces derniers sont des femmes et des enfants victimes des tirs de ces derniers jours.

Sur la seule journée du 20 février, onze nouveaux patients ont été pris en charge pour blessure par balle. Tous sont des civils, dont sept femmes et enfants, renseigne le communiqué.

MSF est présente dans la zone de santé de Masisi depuis 2007. Ses équipes y soutiennent l'hôpital général de référence et un centre de santé. Ils appuient également le centre de santé de Nyabiondo et plusieurs autres plus reculés dans la zone.