Angola: Un ministre d'État confirme la poursuite des investissements dans les infrastructures

Cuima (Angola) — Le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, a déclaré samedi à Huambo que l'Exécutif continuerait à investir dans le domaine des infrastructures, afin qu'elles puissent, en réalité, servir au développement.

Le gouvernant, qui parlait à la presse à la fin d'une journée de travail de trois jours dans la province de Huambo, qui s'est terminé par une visite au tronçon Cuima/Cusse, a dit qu'il y avait un effort dans le domaine des infrastructures, y compris la route nationale 354, qui relie les provinces de Huambo et Huíla.

Il a considéré qu'il s'agit d'une voie importante, car elle permettra de raccourcir les temps de circulation et de permettre aux développements construits dans les deux provinces de créer des avantages pour la diversification de l'économie nationale.

José de Lima Massano a parlé de l'attrait continu de l'investissement privé vers le secteur productif, en mettant l'accent sur la sécurité alimentaire.

À cet égard, il a souligné que la province de Huambo était un bon exemple, car elle produit un peu de tout et dispose même de produits qui ont déjà dépassé les besoins de consommation de la population locale, leur permettant de servir d'autres communautés du pays et d'offrir des opportunités de transformation.

Il a ajouté qu'il existe un portefeuille de projets, pour chercher à mobiliser des ressources, en vue d'assurer la continuité du plus grand nombre possible d'oeuvres, en particulier celles ayant le plus grand impact sur la vie des communautés.

Politiques de financement de la production

Le gouvernant a indiqué que l'objectif de l'Exécutif est de stimuler et d'améliorer l'économie nationale et les instruments de soutien les plus variés, y compris ceux de nature financière, étant donné que le pays a ses propres conditions dans le domaine de l'agro-industrie.

Durant son séjour dans la province de Huambo, le Ministre d'État à la Coordination Économique a présidé le forum sur les Opportunités et les Investissements le long du Corridor de Lobito, en plus de diriger les réunions du Conseil National des Travaux Publics et des Plateformes Logistiques et d'écouter la classe entrepreneuriale locale et de Bié.

Il a souligné le degré d'exécution des travaux de l'hôpital pédiatrique et du stade municipal, en plus de la route Cuima/Cusse, entre Huambo et Huíla, sur la route nationale 354, de l'usine de production de vaccins animaux, de la plateforme logistique de Caála, ainsi que de la Faculté de médecine vétérinaire, de l'entrepôt d'Agripina et de l'usine de transformation de farine de blé, ces derniers projets résultant d'investissements privés.