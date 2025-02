Angola: L'Union africaine rend hommage à la commissaire Josefa Sacko

Addis — La Commissaire sortante de l'Union africaine chargée de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement durable, Josefa Correia Sacko, a été honorée à Nairobi (Kenya), par le Bureau interafricain des ressources animales (UA-BIRA), pour le travail réalisé en faveur du continent africain, a appris dimanche l'ANGOP.

L'UA-BIRA est une structure technique spécialisée de la Commission de l'Union africaine (CUA), créée en 1951 pour diriger le développement des ressources animales, notamment l'élevage, la pêche et la faune sauvage, à travers le continent.

L'événement a été organisé alors que la diplomate angolaise termine son mandat de huit ans à la Commission de l'Union africaine (CUA), cédant la place à Moses Vilakati, ancien ministre de l'Agriculture, du Tourisme et de l'Environnement du Royaume d'Eswatini, élu lors du 38e Sommet des chefs d'État et de gouvernement.

Selon un communiqué de presse, la cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère pleine d'émotion, où Josefa Sacko a souligné qu'elle termine la mission avec "un profond sentiment de gratitude et de réflexion", au vu du travail acharné, du dévouement, des défis, des réalisations et de certaines leçons inestimables qui ont marqué son consulat.

« Ces huit dernières années ont été un parcours incroyable, rempli de défis, de réalisations et de leçons inestimables. Malgré des défis considérables tels que le manque de personnel et de financement, nous avons enregistré des réalisations monumentales », a-t-elle rappelé.

À cet égard, il a souligné les réalisations accomplies lors du premier Sommet africain sur le climat à Nairobi, du Sommet sur les engrais et la santé des sols, ainsi que la récente Déclaration de Kampala du Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine (PDDAA) et son Plan d'action, qui serviront de cadre directeur pour la transformation continue des systèmes agroalimentaires, garantissant un avenir prospère et sûr en matière d'alimentation.

« Même nos chefs d'État et de gouvernement, et notamment l'ancien président de l'Union, le président de la République islamique de Mauritanie, ont reconnu ces événements lors de leur dernier sommet. Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'engagement, le dévouement et le professionnalisme indéfectibles de l'excellente équipe qui m'a accompagné tout au long de ce mandat », a-t-elle reconnu.

Josefa Sacko a souligné que le Bureau interafricain des ressources animales avait réalisé « l'exploit gigantesque » d'éradiquer la peste bovine à travers l'Afrique.

Il a en outre noté que l'UA-BIRA soutenait l'harmonisation du profilage génétique animal, du suivi et de l'inventaire grâce à des outils de collecte de données numériques et au système qui a élaboré la Stratégie de l'économie bleue de l'UA, en réponse à l'appel de la conférence de Nairobi de 2018 pour un cadre pour le continent, axé sur l'utilisation durable des vastes ressources aquatiques de l'Afrique.

La stratégie, lancée en 2021 lors d'un sommet, décrit des domaines clés tels que la pêche, la sécurité maritime, le tourisme et l'énergie durable.

Dans son discours, il a souligné que les initiatives innovantes, notamment la sélection de Centres d'excellence pour la pêche et l'aquaculture en Afrique, le lancement du Programme de contrôle et d'éradication de la peste des petits ruminants (PPR) d'ici 2030, conformément à la stratégie globale des États membres de l'Union africaine et de ses partenaires, le 3 février 2025, à Addis-Abeba, en Éthiopie, se sont appuyées sur les bases solides qui ont été posées pour la mission collective.