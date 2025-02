Togo: Le Maire Adjoint, Anoumou Amesse, et l'AJL apportent la propreté au CMS Adakpamé et ses alentours

« Là où le coeur est, les pieds n'hésitent pas à y aller ». C'est connu. Après des dons offerts par le passé à des patients et usagers du CMS Adakpamé, le Maire Adjojnt de la Commune de Golfe 1, Anoumou Amessé et l'AJL (Association des Jeunes Leaders) sont retournés ce 22 Février 2025 sur les lieux. Et cette fois, c'est pour y apporter la propreté à travers une opération de nettoyage et de salubrité.

Des explications de l'élu local qui porte bien dans son coeur les populations d'Adakpamé et des quartiers environnants, et ne cesse de le témoigner à travers diverses actions à leur endroit, « cette opération rentre dans le cadre de planning d'activité de l'association qui consiste à appuyer nos centres de santé afin de rendre plus propre leurs cadres de travail. Dit-on souvent un esprit saint dans un corps sain ».

M. Amessé a salué au passage la mobilisation qui a été au rendez-vous, ceci, « avec l'appui du personnel du CMS, des membres du comité de gestion du Centre, et surtout, l'appui de la population d'Adakpamé sortie pour soutenir l'initiative ».

Bien que déjà très présents aux côtés des populations, l'AJL et ses responsables avec le Maire Adjoint, Anoumou Amessé en tête, comptent dérouler un agenda bien chargé durant cette année 2025, avec diverses actions.

Il est déjà projeté les mêmes opérations de salubrité publique au niveau des hôpitaux comme « l'hôpital de Bè et celui de Bè-Kpota ». On évoque également des actions de « sensibilisation de la population sur l'incivisme et de salubrité dans nos quartiers », « des séances de dépistage des femmes dans les marchés » et enfin, des audiences foraines pour l'établissement des actes de naissance et de nationalité pour la population etc ». Des initiatives louables qui ne peuvent que faire le bonheur des populations.