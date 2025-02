Sud-Soudan: Le foot féminin commence à se faire une place

Si les Bright Starlets, l'équipe nationale féminine du Soudan du Sud, a été battue 5-0 par l'Algérie en match qualificatif de la CAN féminine de 2026, le sport attire de plus en plus de filles, et notamment le football.

L'enthousiasme face au développement du foot féminin dans le plus jeune pays au monde est désormais palpable. Devenu indépendant en 2011, le Soudan du Sud a été dévasté par une guerre civile de 2013 à 2018, et malgré un accord de paix, les tensions continuent. Pour les jeunes Sud-Soudanaises, jouer au foot est une façon d'écrire une autre histoire de leur pays.

Sur la pelouse bien verte du Stade National de Juba, les Bright Starlets ont l'habitude de s'entraîner sous une chaleur accablante. L'équipe nationale féminine de foot du Soudan du Sud évolue dorénavant dans ce stade entièrement rénové et inauguré en juin 2024 par le président Salva Kiir et Gianni Infantino, président de la FIFA. C'est en effet la Fifa qui a financé les travaux.

Montrer au monde que l'équipe féminine du Soudan du Sud existe

Victor Lawrence Lual, le secrétaire général de l'Association de football du Soudan du Sud, vante les progrès effectués pour développer le foot féminin dans le pays. Avec neuf équipes féminines évoluant dans la capitale et plus d'une vingtaine dans les provinces, des joueuses de talent ont émergé et ont rejoint l'équipe nationale. « Nous voulons montrer au monde que l'équipe féminine du Soudan du Sud existe », avance Victor Lawrence Lual.

En 2019, l'Association de football du Soudan du Sud a lancé la première ligue féminine nationale, un pas majeur vers la professionnalisation du sport. En 2021, l'équipe nationale a participé à sa première compétition internationale, le tournoi de la CECAFA féminin, marquant ainsi un tournant dans son développement et a également intégré le classement Fifa.

Voir l'équipe nationale féminine s'entraîner pour les qualificatifs de la CAN est source de joie pour Helen Terso, en charge du développement du foot féminin au sein de l'association nationale. Car à 70 ans passés, elle a connu une époque, les années 1960, où jouer au foot, pour une fille sud-soudanaise, était tout simplement interdit. « J'ai joué pendant presque cinq ans, je m'entraînais avec les garçons, confie Helen Terso. C'est pour ça que mes frères disaient : " tu te comportes comme un homme, mais tu n'es pas un homme, tu es une femme. Donc, tu ne dois pas jouer au foot " ».

Si ses frères ont eu raison de sa passion et l'ont forcée à arrêter de jouer au foot, elle constate une évolution des mentalités au Soudan du Sud. « Si c'était aujourd'hui, j'aurais pu continuer à jouer, regrette-t-elle. Les normes traditionnelles ne sont plus aussi strictes. Parce que certains parents comprennent le rôle positif du foot. Dans notre pays, nous disons que le foot est favorable à la paix. Et si vous voulez la paix, il faut impliquer les hommes et les femmes. »

Se débarrasser du stress de la guerre

Lors du match aller le mercredi 19 février, les supporters des Bright Starlets se sont agglutinés dans la seule tribune ombragée et pour encourager leur équipe. Et Pita Tabitha, 24 ans, ancienne joueuse, n'a pas boudé son plaisir malgré la défaite. « Je suis vraiment très heureuse en tant que Sud-Soudanaise de voir mes collègues jouer au foot. Et j'aime voir les Algériennes jouer, parce qu'elles sont bien entraînées ! Elles sont fortes ! Elles jouent comme des hommes ! Je suis très fière des Algériennes ! » La jeune supportrice avait dû fuir et se réfugier en Ouganda lorsque la guerre civile a éclaté au Soudan du Sud en 2013. « Tous les jeunes du Soudan du Sud devraient faire du foot, ou du basket, pour se débarrasser du stress de la guerre », argumente-t-elle.

Au Soudan du Sud, une famille a désormais le pouvoir de vous donner des ailes. La capitaine des Bright Starlets, Amy Lasu, est l'une des rares footballeuses Sud-Soudanaises professionnelles. Elle joue actuellement dans un club lituanien : « J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenue, j'ai donc pu poursuivre mon rêve. Venant d'un pays où peu de filles vont loin dans le sport, je pense que je peux être un bel exemple. »

Âgée de 20 ans, Esther Louis, l'attaquante et assistante capitaine de l'équipe nationale féminine, qui joue au foot depuis son adolescence, milite pour que son sport change l'histoire des femmes au Soudan du Sud.

« Avant, nous n'avions pas le droit de jouer, évoque-t-elle. Maintenant, partout, on voit des parents qui amènent leurs filles dans les académies. Toutes ces petites filles qui s'intéressent au foot, c'est vraiment nouveau ». Et dorénavant, l'Association nationale organise des tournois d'équipes mixtes dans les écoles du pays pour favoriser la participation des filles. Au stade Mustapha-Tchaker à Blida, les féminines du Soudan du Sud tenteront de faire une prestation honorable mardi 25 février devant un public algérien souvent connaisseur.