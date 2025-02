Angola: Le port de Cabinda va aider l'économie africaine

Cabinda (Angola) — Le président de l'Assemblée nationale du Cap-Vert, Austelino Tavares Correia, a considéré, samedi, le port en eau profonde de Caio, dans la province de Cabinda, une infrastructure importante qui contribuera à améliorer l'économie de l'Angola et du continent africain.

L'infrastructure portuaire, dont la construction a débuté en 2016, est physiquement achevée à 55 % et financièrement à 60 %, avec un budget estimé à 1 milliard de dollars.

À l'issue de la réunion avec les autorités locales, en présence de son homologue angolaise, Carolina Cerqueira, et de la gouverneure Suzana de Abreu, le parlementaire capverdien a félicité l'Exécutif pour avoir investi dans la construction d'infrastructures génératrices d'emplois et contribuant à l'amélioration des revenus des familles.

Il a admis que ce n'est qu'avec des investissements structurels tels que le port en eau profonde de Caio que l'Afrique deviendra de plus en plus robuste et capable de valoriser ses ressources naturelles et humaines.

Il a dit avoir reçu des informations précises sur la première phase de construction du Port de Caio, dont l'achèvement est prévu pour décembre de cette année.

D'une dimension de plus de 350 mètres, il estime que la plateforme servira de « berceau » pour l'accostage de grands navires.

Austelino Tavares Correia a affirmé qu'il quittait Cabinda satisfait, grâce aux informations reçues et à la manière dont il a été traité par le peuple et les autorités angolaises.

D'autre part, le parlementaire a appelé ses compatriotes, qui vivent à Cabinda, à continuer à collaborer avec le Gouvernement angolais, pour le développement de l'Angola, dans le respect des lois, des relations historiques et culturelles du pays.

Il a ajouté que plus de 400 Cap-Verdiens vivent à Cabinda, selon le dernier recensement effectué par l'ambassade de son pays en Angola, un nombre qui pourrait augmenter en fonction de l'enregistrement en cours au niveau de l'ambassade.

À son tour, la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a réaffirmé son engagement à continuer à travailler pour rendre l'Angola de plus en plus inclusif et démocratique.

Lors de leur séjour dans la province de Cabinda, les présidents des assemblées d'Angola et du Cap-Vert ont tenu une réunion de courtoisie avec la gouverneure provinciale de Cabinda, Suzana de Abreu, et ont visité le terminal en eau profonde de Caio pour évaluer son niveau de mise en oeuvre.