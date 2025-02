Tunisie: Environnement - Réhabilitation des zones forestières de l'oued El Kassab à l'initiative de Soli&Green et Tounes Clean-Up

Tunis — Un projet de réhabilitation des zones forestières d'Oued El Kassab à Hammam Ghezaz (subdivision forestière de Kélibia) vient d'être engagé par le collectif Soli &Green et l'association Tounes Clean-Up en collaboration avec la Direction Générale des Forêts et le Commissariat Régional au Développement Agricole de Nabeul, a fait savoir le collectif via ses pages sur les réseaux sociaux.

La zone forestière d'Oued El Kassab est, en effet, confrontée à plusieurs défis environnementaux, notamment la propagation des scolytes ayant causé la dégradation des forêts de pins d'Alep, l'invasion de certaines espèces végétales telles que le Lycium et la récurrence des incendies de forêt.

Dans le cadre de ce projet, le collectif en question a engagé la réhabilitation des pare-feu pour protéger les forêts contre les incendies et des opérations de reboisement favorisant les espèces végétales résistantes et adaptées aux conditions climatiques locales, telles que le genévrier (Thuya), le caroubier et des variétés de gommier, sur une première zone de 15 hectares.

Ce projet prévoit par ailleurs la réintégration du chêne vert (Chêne kermès) afin de renforcer la biodiversité et de rétablir l'équilibre écologique de la région.

Parallèlement à ces efforts, des panneaux de sensibilisation ont été installés dans l'objectif de sensibiliser les visiteurs et la communauté locale à l'importance de la protection de la forêt, de la préservation de la biodiversité et de la réduction des risques menaçant les écosystèmes.

Soli&Green est une ONG qui opère sous le volet associatif. Elle lutte contre les catastrophes environnementales, en organisant des actions de reboisement, de nettoyage, de tri sélectif et de recyclage dans le but d'instaurer un mouvement vert solidaire et conscient.

Soli&Green mène, depuis 2019, une grande opération de reboisement dans l'objectif de planter 12 millions d'arbres sur tout le territoire tunisien, afin de reboiser les forêts incendiées, de développer la biodiversité et d'agir contre les changements climatiques. L'idée de cette opération est née après les graves incendies de l'été 2017, qui ont ravagé 2000 hectares de forêt dans le Nord-Ouest de la Tunisie.

Plusieurs campagnes de reboisement ont été organisées jusque-là dans le cadre de cette opération et ont permis de planter des centaines de milliers d'arbres à Siliana, Nabeul, Jendouba, Béjà, Zaghouan..., avec à chaque fois des arbres bien adaptés à leur milieu, selon la spécificité de chaque région.

Tounes Clean-Up est un mouvement citoyen destiné à sensibiliser les tunisiens et les tunisiennes aux causes de l'environnement.