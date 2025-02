Tunisie: SONEDE - 3,7 milliards de dinars investis pour garantir l'accès à l'eau

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) met en oeuvre plusieurs projets d'envergure dans différentes régions du pays, pour un coût total estimé à 3,7 milliards de dinars. Ces initiatives visent à améliorer la distribution de l'eau potable et à renforcer la résilience du réseau face aux défis climatiques et structurels. C'est ce qu'a annoncé Abdelhamid Mnaja, PDG de la SONEDE.

Lors de son passage ce lundi 24 février 2025 sur les ondes de la Radio Nationale, Abdelhamid Mnaja a présenté les principaux projets en cours. Parmi eux, l'achèvement de plusieurs stations de dessalement, notamment celle de Sousse, ainsi qu'un vaste programme d'amélioration de l'efficacité des réseaux dans sept gouvernorats. Un projet actuellement en phase d'évaluation prévoit également l'optimisation des infrastructures du Grand Tunis, pour un coût estimé à 300 millions de dinars.

Dans le cadre de cette dynamique, le PDG a ajouté que la SONEDE prévoit d'étendre la capacité des stations de dessalement existantes à Sfax, Zarat et Djerba, tout en lançant la construction de deux nouvelles unités à Zarzis et Mahdia. "Ces projets s'inscrivent dans une stratégie nationale visant à diversifier les sources d'approvisionnement et à renforcer la sécurité hydrique du pays", a-t-il encore précisé.

Outre l'amélioration du réseau de distribution, la SONEDE s'engage également dans l'optimisation de son efficacité énergétique. Deux projets majeurs sont en cours afin de rationaliser la consommation d'énergie et réduire les coûts, tout en permettant la production de 65 mégawatts d'électricité.

Par ailleurs, en prévision de l'été 2025, plusieurs initiatives ont été mises en place afin de garantir un approvisionnement stable en eau, notamment dans les régions les plus vulnérables, telles que le Kef, Siliana, Zaghouan et les gouvernorats du sud-ouest. Dans ce cadre, Abdelhamid Mnaja a indiqué qu'un programme spécial prévoit le forage et l'équipement de nouveaux puits, leur raccordement aux réseaux et la mise en oeuvre de solutions permettant de lutter contre le déficit hydrique. "Parmi les projets structurants, le raccordement de la nappe phréatique de Bir Nakhla à la ville du Kef représente un investissement de 24 millions de dinars. Son lancement est imminent, en attendant un projet plus vaste, qui consiste à transférer les eaux du barrage de Barbara vers les gouvernorats du Kef et de Siliana. Cette initiative devrait mettre un terme aux perturbations d'approvisionnement en eau dans ces régions", a-t-il expliqué.

S'agissant des restrictions d'eau, Abdelhamid Mnaja a assuré que le système de quotas appliqué ces dernières années ne sera pas reconduit pour l'été 2025. Toutefois, certaines régions qui dépendent des puits profonds pourraient connaître des difficultés ponctuelles. L'amélioration de la situation hydrique, grâce aux précipitations récentes et à la bonne gestion des barrages stratégiques, ainsi que les projets d'expansion des infrastructures hydrauliques, permettent aujourd'hui d'envisager une saison estivale plus sereine.

Une dette de 1 084 millions de dinars et un plan de rééchelonnement

La SONEDE doit faire face à un montant total de créances impayées atteignant 1 084 millions de dinars. Cette somme se répartit entre les consommateurs domestiques, qui totalisent 777 millions de dinars de dettes, les institutions et administrations avec 268 millions de dinars, le secteur industriel avec 12 millions de dinars et enfin le secteur touristique avec 27 millions de dinars.

Pour alléger cette charge et permettre aux abonnés en difficulté de régulariser leur situation, la SONEDE a mis en place un plan de rééchelonnement des dettes. Cette mesure concerne uniquement les clients dont la consommation ne dépasse pas 40 mètres cubes par trimestre, ainsi que les groupements hydrauliques. Ceux qui répondent à ces critères bénéficieront d'un paiement échelonné sur une durée maximale de sept ans, avec des mensualités adaptées au montant dû.

Dans ce cadre, Abdelhamid Mnaja a annoncé qu'environ 1,5 million d'abonnés sont concernés par cette mesure, soit 44 % de la clientèle de la SONEDE. Le montant des dettes éligibles au rééchelonnement s'élève à 300 millions de dinars, tandis que les créances impayées des groupements hydrauliques atteignent 5,7 millions de dinars.

"Ce dispositif vise à faciliter le remboursement des dettes tout en garantissant la continuité du service. Et à travers ces initiatives, la SONEDE entend assurer un accès équitable à l'eau potable et renforcer la stabilité financière de l'entreprise, tout en poursuivant ses efforts pour moderniser et sécuriser l'ensemble du réseau de distribution", a-t-il conclu.