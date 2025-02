Tunisie: Bizerte - Rencontre régionale de la musique en milieu scolaire - Valoriser nos élèves

Dans une ambiance festive et dans le cadre de la Rencontre régionale de la musique en milieu scolaire, organisée samedi 22 février, à la maison de la culture de Bizerte, par le commissariat régional à l'éducation de Bizerte, à sa tête Mme Houda Chekir, et le délégué de Bizerte Mme Samia Bouallègue, plusieurs collèges et lycées ont pris part à cet événement afin de mettre en valeur le rôle de la musique dans le milieu scolaire. Le jury, composé de M. Sofiene Bouhamed(président du jury), M. Nizar Abdelkefi et M. Mohamed Zoghlami(adhérents), a récompensé les meilleurs participants.

Au niveau des collèges, le 1er prix a été attribué au collège Al Abakira Menzel Jamil, tandis que le 2e prix a été décerné au collège privé Nahwa Elmajd, Menzel Jamil. Pour les lycées, le 1er prix a été remis au lycée Menzel Jamil et le 2e prix au lycée Ibn Rochd, Menzel Bourguiba.

En ce qui concerne la compétition par équipes, le 1er prix a été attribué à l'équipe Bizerte la Médina , et le 2e prix à l'équipe Mateur. Le jury a également choisi le collège privé Nahwa Elmajd et l'équipe Bizerte la Médina pour représenter leur ville Bizerte après le mois de Ramadan, et ce, au gouvernorat du Kef.