Tunisie: Volants d'Or 2025 - Une 7e édition sous le signe de l'excellence

La 7e édition des Volants d'Or a tenu toutes ses promesses, enregistrant un record de participation et confirmant son statut d'événement incontournable du secteur automobile en Tunisie. Organisée le 22 février 2025 à Tunis, la cérémonie a réuni plus de 340 invités triés sur le volet, venus célébrer les performances et l'innovation dans l'industrie automobile.

Après le mot de bienvenue prononcé par la maîtresse de cérémonie Zeineb Melki, la soirée a débuté avec une pause musicale animée par les frères GARBY'S, avant la première remise de prix.

L'édition 2025 a marqué le retour en force de STAFIM GROUPE, qui a décroché quatre Volants d'Or après une année 2024 exceptionnelle. ENNAKL a également brillé, remportant quatre distinctions.

Taoufik Dkhil, Directeur Service et Pièces de STAFIM, Co-Gérant de STAFIM GROS et Directeur Business Unit Peugeot LANDTREK, a exprimé sa satisfaction : « Nous sommes honorés par cette reconnaissance qui vient couronner notre engagement. Aujourd'hui, STAFIM est le Groupe Automobile n°1 en Tunisie en termes de ventes. Nous sommes également leaders à l'export du Pick-up Peugeot LANDTREK, avec 1 997 unités expédiées vers l'Afrique. »

Il a également mis en avant le réseau de distribution du groupe, avec 52 agences en Tunisie et une performance de 96 % en taux de service pour la distribution des pièces de rechange.

Sonia Masse, ex-haut cadre de Stellantis et amie de Dkhil, a fait le déplacement depuis Lyon pour remettre les trophées à STAFIM.

De son côté, Anouar Ben Ammar, DG/CEO d'ENNAKL, a salué l'organisation de l'événement et souligné l'importance de ces distinctions : « Ces prix récompensent le travail acharné de nos équipes et notre engagement envers nos clients. Ils nous motivent à continuer d'innover et d'offrir une expérience exceptionnelle. »

Un 3e Volant d'Or consécutif pour la Garde Nationale

Seul événement du secteur automobile auquel la Direction Générale de la Garde Nationale prend part, les Volants d'Or ont de nouveau honoré l'institution pour son engagement en matière de sécurité routière.

Par ailleurs, et comme chaque année depuis 2021, deux Volants d'Or d'honneur ont été remis pour récompenser des parcours d'exception.

La pilote de rallye Hend Chaouch, émue, a partagé son attachement particulier à ce prix : « Recevoir ce Volant d'Or est une immense fierté. Le chiffre 7 a toujours été un porte-bonheur pour moi, et cette 7e édition ne fait pas exception. »

Moneim Boussarsar, DG de STA-Chery, a également été distingué pour son impact dans l'industrie.

Il est à noter que depuis leur création en 2018, les Volants d'Or ont distribué près de 170 trophées. Chaque année, des distinctions honorifiques sont également attribuées à des personnalités du secteur. En 2021, Moncef Mzabi a été récompensé, suivi de Moncef Klibi en 2022 et de Ibrahim Debbache en 2023.

L'édition 2025 a confirmé une fois de plus la dynamique et l'importance croissante de cet événement, qui met en lumière l'excellence et l'innovation dans l'industrie automobile tunisienne.