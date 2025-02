Algérie: Formation professionnelle - De nouvelles offres pour répondre aux besoins du marché de l'emploi dans les wilayas du Centre

Blida — La nouvelle session de la formation professionnelle de février 2025 a vu l'introduction de plusieurs nouvelles spécialités dans les wilayas du Centre, dans le souci de répondre aux besoins du marché local de l'emploi, ont indiqué les responsables des directions de la formation et de l'enseignement professionnels de ces wilayas.

L'offre en formation professionnelle de la session février 2025 s'est enrichie avec de nouvelles spécialités à même de répondre aux besoins du marché local de l'emploi qui s'est diversifié avec la réception de nouveaux projets et d'autres qui seront livrés prochainement, notamment en matière de dessalement de l'eau de mer, la gestion et la valorisation des déchets, l'agriculture stratégique, la maintenance industrielle, les mines de plomb et de zinc, le textile et le cuir, l'aquaculture et la maintenance des réseaux d'alimentation en eau.

A Ain Defla, 4.510 places pédagogiques sont partagées entre la formation diplômante (2.225) et la formation qualifiante (2.285), outre 600 places pour les femmes au foyer et femmes rurales et 995 pour les bénéficiaires de l'allocation chômage.

La wilaya a, aussi, enregistré de nouvelles spécialités de formation, dont "Automatisation et contrôle" et "Technicien en chimie", et des conventions de partenariat ont été signées entre la direction de la formation et de l'enseignement professionnels, l'Algérienne des eaux (ADE) et le barrage Ouled Mellouk de Rouina, entre autres.

A Boumerdes, ils sont plus de 15.000 stagiaires et apprentis à suivre une formation, dont 8000 nouveaux inscrits. La wilaya compte 48 établissements de formation, dont 4 instituts nationaux spécialisés en formation professionnelle d'une capacité de plus de 8.200 places pédagogiques et 19 Centres de formation professionnelle et d'apprentissage (CFPA).

La présente session a enregistré l'ouverture de 9 nouvelles spécialités, notamment en dessalement de l'eau de mer, la cybersécurité et la photographie.

A Tipasa, cette session, dont le coup d'envoi a été donné au Centre de formation professionnelle de Douaouda, a vu l'ouverture de deux nouvelles spécialités, la maintenance industrielle à l'Institut national spécialisé de formation professionnelle de Cherchell et l'exploitation des stations d'épuration des eaux, au Centre de formation professionnelle de Fouka.

Quelque 6.550 stagiaires sont inscrits pour cette nouvelle session, répartis sur 31 établissements de formation, dont 4 instituts nationaux et 3 nouvelles écoles de formation privées à Koléa, Chaiba et Bou Ismail.

Quant à la wilaya de Bejaia, cette session a vu l'inscription de plus de 5.000 nouveaux stagiaires dans différentes spécialités professionnelles assurées au niveau de 34 établissements, dont 5 instituts nationaux, 23 CFPA et 6 annexes de formation d'une capacité globale de près de 14.000 places pédagogiques.

A Chlef, plus de 7.000 nouveaux stagiaires se sont inscrits pour cette nouvelle session de formation.

Dans la wilaya de Bouira, le secteur propose une offre de plus de 7.000 postes pédagogiques, dont 3.004 en formation diplômante et 4.043 en formation qualifiante, avec 476 spécialités de formation assurées dans différents domaines.

Cette nouvelle session de formation a été renforcée par un nouveau Centre d'excellence spécialisé dans la formation dans les métiers du textile et du cuir dans la commune d'Ain Bassam, qui vient s'ajouter à 5 instituts spécialisés, 23 CFPA et 10 écoles privées.

A Djelfa, 8.660 nouveaux stagiaires se sont inscrits pour suivre une formation professionnelle, et le secteur a enregistré l'ouverture de deux nouvelles spécialités, l'une relative à l'environnement et l'autre à l'industrie alimentaire.

A Tizi-Ouzou, les établissements de la formation professionnelle proposent une offre de plus de 9.100 places pour cette nouvelle session.

De nouvelles spécialités ont été, par ailleurs, introduites, dont la maintenance industrielle, la stratification de résine polyester, l'ostréiculture, la plasturgie, l'aquaculture, et la maintenance des réseaux d'eau potable.