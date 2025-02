Algérie: Gares routières - Renforcement des dessertes et prolongement des horaires à l'occasion de Ramadhan

Alger — La Société d'exploitation des gares routières d'Algérie "SOGRAL" a annoncé, dimanche dans un communiqué, le renforcement du programme des dessertes quotidiennes pour le transport des voyageurs, avec prolongement des horaires de travail, pour répondre à la demande croissante sur le transport terrestre, à l'occasion du mois de Ramadhan.

La société a précisé dans son communiqué, que les mesures prises consistaient en le renforcement des dessertes, à hauteur de 30%, durant la semaine en cours, pour permettre à tous les voyageurs de se déplacer à travers les gares routières, notamment les grandes gares connaissant une grande affluence, à l'instar des gares routières d'Alger, Sétif, Constantine (Sahraoui- Ali Mendjeli), Tlemcen, Ouargla, Annaba, Bejaia, El Oued, Sidi Bel-Abbés et Mostaganem.

De plus, les horaires de travail des gares routières seront prolongés 24/24H, durant le mois sacré, avec ajustement du programme de lancement des dessertes, en fonction des besoins des citoyens, et en coordination avec les directions des transports, outre le décalage de certaines dessertes vers l'après-midi et la nuit, tout en prenant compte des horaires d'El Iftar.

"SOGRAL" a également décidé, selon la même source, de renforcer la coordination avec les directions des transporte et les représentants des syndicats des transporteurs, en vue d'assurer la permanence (nuit) à l'effet de répondre aux besoins des citoyens.

A l'occasion du mois de Ramadhan, la vente électronique des tickets sera généralisée à la plupart des gares routières, en vue de permettre aux citoyens d'acheter leurs tickets sans se déplacer vers les gares routières, tout en sensibilisant les propriétaires des locaux commerciaux à l'ouverture de leurs magasins durant la nuit.

Des espaces commerciaux de proximité seront également ouverts au niveau des gares routières, en vue de permettre aux citoyens de subvenir à leurs besoins quotidiens durant le mois de Ramadhan à des prix compétitifs, notamment à Bejaia, Msila, Drean (Taref), et d'autres gares routières.

Entre autres mesures prises par SOGRAL, l'organisation de tables de l'Iftar au niveau de toutes les gares routières, au profit des jeuneurs, en coordination avec les Croissant-Rouge algérien (CRA), les associations caritatives, et les représentants de la société civile, et des corps de sécurité, ajoute le communiqué

En outre, la Société d'exploitation des gares routières a fait état dans son communiqué, de la mise en place d'aires de repos au niveau des gares routières au profit des conducteurs de bus assurant les longues dessertes, outre la mobilisation de travailleurs supplémentaires pour assurer la continuité de service, et l'intensification des campagnes de sensibilisation pour prévenir les accidents de la route, en coordination avec les corps de sécurité, et les associations concernées par la sécurité routière, sous le slogan "Pour un Ramadhan sans accidents"

Des espaces dédiés au don de sang seront également mis en place au niveau des gares routières, le renforcement des agents de sécurité et de prévention (après-midi et nuit), en sus de la consolidation de la coordination avec les corps sécuritaires concernées. De plus, les opérations d'inspection et de control seront intensifié afin d'améliorer la qualité des services.

Enfin, SOGRAL a expliqué dans son communiqué, que ces mesures visant à faciliter la mobilité des citoyens, avant et pendant le mois de Ramadhan, tendent, aussi, à "assurer la continuité des services de transports, en fonction des besoins des citoyens et en application des orientations du ministre des Transports".