Gabon: OSSIMANE - Installation de la Coordination provinciale de l'Ogooué-Ivindo

Le bureau exécutif de la plateforme associative Ossimane a procédé ce 22 Février, à l'installation de la Coordination provinciale de ladite association dans la commune de Makokou. C'était en présence des dignitaires de la province et du Haut Représentant du Président de la transition, Fady Colette Metimbe, par ailleurs, Présidente d'honneur d'Ossimane Ogooué-Ivindo.

L'Association Ossimane ambitionne d'être un acteur majeur dans le développement social, culturel et d'être également, un relais non institutionnel des actions menées par le Président de la Transition au Gabon.

Après les installations des coordinations provinciales du Woleu-Ntem, Ogooué Maritime, la Nyanga la Ngounié et de l'Estuaire, le tour est revenu à la province du « soleil » l'Ogooué Ivindo d'être installée ce 22 février par le bureau exécutif. L'événement s'est tenu dans une ambiance festive et solennelle. L'expansion de l'association Ossimane à l'échelle nationale, vise à renforcer les actions menées au niveau local et à assurer une meilleure coordination des initiatives sociales et communautaires dans la province de l'Ogooué Ivindo.

La mise en place de cette coordination dirigée par Simplice Nteme, vient encore confirmer l'ambition d'expansion de l'association à l'échelle nationale.

Aussitôt installée, simpliste Nteme a rappelé aux Ogivins, la nécessité et l'intérêt d'intégrer massivement l'association Ossimane « les actions d'Ossimane sont visibles dans les provinces où ils sont déjà implantés, ne vous laissez pas distraire par les gens qui n'ont pas de vision de développement pour notre province. Soyons vigilants cette fois ci pour que notre belle province du soleil décolle » a déclaré le Makoviste tout en rassurant le bureau exécutif.

En lieu et place du bureau exécutif 'Ossimane, c'est le président de la plateforme associative L'TASS de la province de la Ngounié qui a présidé la cérémonie d'installation. Ce dernier est revenu sur les fondamentaux et l'esprit même qui anime Ossimane.

« Ossimane est plus qu'une association. Ossimane est une famille. Ossimane est surtout le partenaire non institutionnel de l'Etat, Ossimane a pour mission, d'être plus proche des populations, d'être le relais entre cette population et les pouvoirs publics afin de défendre et de rapporter les besoins réels des populations.

"Il faut que dorénavant, les investissements qui sont faits pour les populations soient exactement ce qu'attendent les populations" a précisé Bérenger Moussavou. Juste après son installation, simpliste Nteme a à son tour, procédé à l'installation des coordinations départementales, cantonales et communales, tout en leur renvoyant à l'exercice de leur fonction.