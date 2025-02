Gabon: Plus de 1500 plats distribués à la faveur d'une soupe populaire à Libreville

La Fondation KFK en collaboration avec le Centre de Sagesse et de Réflexion Avancées du Gabon (CSRAG), soutenu par les jeunes leaders musulmans du Gabon, a organisé le weekend écoulé dans un hôtel de la place, la première édition de la soupe populaire.

Un peu plus de mille cinq cent (1500) plats ont été gracieusement distribués aux nombreux riverains qui ont effectué le déplacement de l'hôtel Triomphal. Environ deux milles personnes, dont les chefs de quartiers, les femmes, les hommes et les jeunes. Il y avait aussi une forte communauté musulmane très bien représentée. Les plats étaient Essentiellement constitués de riz poisson, poulet riz, et autre couscous...

Un concept né de la volonté de ces jeunes leaders visant à saluer vivement les actions du CTRI, le Comité de la Transition pour la Restauration des Institutions, dirigé par le général Président, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui prône la solidarité entre les fils et filles du Gabon.

Quoi de mieux qu'un repas pour unir et resserrer les liens entre les fils et filles d'un même pays. Pour Georges Chris Tigalekou, parrain de l'événement, " avant le 30 Août 2023, le climat social du pays ne favorisait plus un réel épanouissement social des fils et filles de notre beau pays. De ce fait, le coup de libération est venu donner une lueur d'espoir à chaque gabonais. Oui, c'est encore possible" A-t-il déclaré.

Et selon le coordonnateur de ladite cérémonie, Ahmed Tariq, "réunir les populations autour d'un repas a été la meilleure chose à faire, en vue de leur témoigner notre sens de solidarité. Nous n'avons pas la prétention de dire que que les gabonais ont faim. Non, c'est tout simplement pour emboîter le pas, à ce que fait le CTRI, en faveur des gabonais sans distinction aucune".

Soutenus pour la circonstance, par le groupe Global Technology, spécialisé en biomédical, il a été également question pour ces jeunes leaders, de présenter aux populations, les produits, ou alors les biens faits et le 'rôle du biomédical dans le domaine de la santé et de l'hygiène.

A cet effet, il a été stipulé que des formations y relatives vont démarrer dans quelques jours. " Aujourd'hui nous voulons contribuer à notre manière à la restauration des institutions de notre pays. Cette contribution passe aussi par l'entrepreneuriat.Dès lors, pour nous, entreprendre, c'est aussi développer des relations sincères d'affaires à l'international. C'est dans ce contexte de relations d'affaires que nous sommes désormais le représentant au Gabon de Global Technology.

A ce sujet, nous avons les aptitudes nécessaires pour faire bénéficier à notre pays, des services de cet opérateur spécialisé en biomédical, dans le cadre des programmes d'appui à la politique visant l'amélioration de la qualité des soins de santé. Notre préoccupation majeure étant celle d'impacter positivement la jeunesse , et partant, l'ensemble de la population Gabonaise". A renchérit le parrain de l'évènement, Georges Chris Tigalekou.

La fête fut très belle et agréable, grâce aussi aux différentes prestations des groupes de dance traditionnelles invités pour la circonstance .

A la fin de ces retrouvailles festives, les organisateurs annoncent déjà la prochaine édition de la soupe populaire, avec une vision plus large. Faisant ainsi comprendre que, en plus du repas, il y aura des kits alimentaires pour tous.