Congo-Kinshasa: Action humanitaire - 1200 poches de sang collectées pour les blessés de Goma, Bukavu et Uvira

Les conséquences de l'occupation des villes de Goma et de Bukavu par les rebelles de M23 appuyés par l'armée rwandaise n'ont fait qu'aggraver la situation humanitaire déjà précaire dans ces deux villes situées à l'Est de la République démocratique du Congo (RDC). Pour parer au plus pressé afin de sauver les vies des nombreux blessés, le ministère de la Santé à travers le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) a pu diponiser d'une quantité importante de sang à la suite de la campagne organisée récemment à Kinshasa.

L'assaut des rebelles du M23 sur Goma et Bukavu a causé de nombreuses pertes en vies humaines et des blessés graves qui manquent de tout, surtout du sang. Présentement, le CNTS a annoncé la finalisation du colisage de 1200 poches de sang destinées à soutenir les victimes de ces récents affrontements de l'invasion rwandaise. Il est fait état de nombreux morts et blessés dans les villes de Goma, Bukavu et Uvira, occupées par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23.

Ces poches de sang seront acheminées avec l'appui de différents partenaires dans les structures de santé à Goma, Bukavu et Uvira. Pour ce faire, le ministre de la Santé, Roger Kamba, a pris toutes les dispositions via le programme du CNTS pour s'assurer que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la bonne conservation de ces poches de sang. À titre d'exemple, la réalisation des tests de quatrième génération sur le sang collecté pour détecter d'éventuelles maladies transmissibles par voie sanguine, telles que le VIH et la syphilis, garantissant ainsi la sécurité des receveurs.

Notons que que ces poches de sang ont été récoltées dans le cadre de la campagne "Sang pour notre population, FARDC et Wazalendo", initiée par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Lors de son lancement à l'esplanade du Palais du peuple, la Première dame, Denise Nyakeru; la Première ministre, Judith Suminwa; et lui-même le ministre Samuel Roger Kamba ont donné l'exemple en faisant don de leur propre sang.

Cette initiative a inspiré de nombreuses autorités et citoyens à participer à la campagne qui est toujours en cours, visant à réunir au moins 5000 poches de sang. Il s'agit là pour le ministère de la Santé de poser des actes concrets de solidarité avec les Congolais victimes de la guerre d'agression rwandaise.