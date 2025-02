Algérie: Ballalou réaffirme l'intérêt de l'Etat pour la Casbah d'Alger en tant que monument culturel, touristique et social

Alger — Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou a affirmé, dimanche à Alger, que l'Etat accorde "un grand intérêt" à la Casbah d'Alger, notamment le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui veille à valoriser cette ville antique et à l'ériger en un lieu de rayonnement cultuel, touristique, et social.

Dans une déclaration à l'APS, lors de sa visite au Centre des arts et de la culture au Palais des Raïs (Bastion 23), à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la Casbah, le 23 février de chaque année, M. Ballalou a indiqué que "la Casbah d'Alger bénéficie d'un grand intérêt notamment depuis la visite du président de la République au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, en décembre dernier, où, après avoir assisté à une présentation sur la vision stratégique de développement et de modernisation de la capitale, il a exprimé son intérêt et sa volonté d'ériger la Casbah en un lieu de rayonnement culturel, touristique et social".

La Casbah est désormais un vaste chantier de restauration de son patrimoine culturel avec ses palais et ses monuments civils, religieux et de défense, a précisé le ministre, soulignant l'importance du plan permanent de sauvegarde et de valorisation du secteur sauvegardé de la Casbah d'Alger, en cours d'exécution, visant à intégrer "l'activité socioculturelle dans la dynamique de développement", en tant que socle civilisationnel et culturel générateur de richesses.

Il a également insisté sur l'implication des citoyens dans la réhabilitation de la ville antique, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco en 1992, ainsi que dans l'opération de restauration des bâtisses au sein de ce secteur sauvegardé. La restauration et la réhabilitation de la Casbah doivent être menées de façon rigoureuse et durable, a-t-il dit.

A l'occasion de la célébration de la journée nationale de la Casbah, le Centre des Arts et de la culture du Palais des Rais (Bastion 23), a accueilli différentes activités culturelles et intellectuelles, en sus de l'ouverture d'une exposition académique mettant en lumière les principaux monuments civils, religieux et de défense datant de différentes époques historiques.

Une conférence intitulée "La Casbah au cinéma" a également été organisée, au cours de laquelle l'écrivain et cinéaste Djamel Mohammedi a évoqué la place de la Casbah dans le cinéma algérien et mondial à travers son livre "La Casbah au cinéma, un siècle de photographie, films et documentaires tournés à la Casbah 1896-2020", dans lequel il aborde plusieurs oeuvres cinématographiques qui ont mis en scène la Casbah, telles que "Les Enfants de Novembre" de Moussa Haddad, "La Nuit a peur du soleil" de Mustapha Badie, "Les Enfants de la Casbah" de Hadj Rahim, et "La Bataille d'Alger" du réalisateur italien Gillo Pontecorvo.

Par ailleurs, deux expositions ont été ouvertes précédemment au public au Palais des Rais, à savoir l'exposition photographique "Témoignages photographiques 1958-1963", du photographe et moudjahid Mohamed Kouassi, surnommé "le photographe de la Révolution", ainsi que l'exposition permanente "Les Rais de la mer... Marins au rang de sultans".