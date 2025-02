Algérie: Une délégation du corps médical visite le Conseil de la nation

Alger — Une délégation du corps médical a effectué, dimanche, une visite au siège du Conseil de la nation, lors de laquelle elle a souligné l'importance de renforcer la communication entre les institutions législatives et les différents secteurs, indique un communiqué du Conseil.

"Chargé par M. Salah Goudjil, président du Conseil de la nation, le président de la Commission de la santé, des affaires sociales du travail et de la solidarité nationale au Conseil de la nation, M. Habib Douagui, a accueilli, dimanche matin 23 février au siège du Conseil de la nation, une délégation du corps médical", lit-on dans le communiqué.

Composée de professeurs et de médecins, la délégation a visité les différentes structures du Conseil, dont les salles des commissions, le grand salon d'honneur et le service de diffusion audiovisuelle, où elle a reçu des explications exhaustives sur leurs rôle et missions.

La délégation s'est également rendue à la bibliothèque du Conseil, où elle s'est enquis de son organisation et de son fonctionnement et a visité la salle des séances plénières où un aperçu lui a été donné sur les missions du Conseil et les mécanismes de son travail législatif, précise le document.

A cette occasion, les membres de la délégation ont salué l'accueil qui leur a été réservé et la bonne organisation, soulignant l'importance de ce genre d'initiatives pour le renforcement de la communication entre les institutions législatives et les différents secteurs au service de l'intérêt général.