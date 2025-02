Les dirigeants militaires du Niger ont proposé de retarder les élections démocratiques jusqu'en 2030 au moins.

Les dirigeants militaires du Niger ont proposé de retarder les élections démocratiques jusqu'en 2030 au moins, prolongeant ainsi leur transition vers un régime civil de trois à cinq ans, selon les recommandations d'une conférence nationale diffusées jeudi par la télévision d'État.

La proposition, qui attend l'approbation du chef de la junte, le général de brigade Abdourahamane Tchiani, comprend l'abolition de tous les partis politiques et l'autorisation d'un maximum de cinq nouveaux partis dans le cadre d'une charte révisée. Elle permet également à Tchiani de se présenter à l'éventuelle élection.

Cette décision consolide le contrôle militaire au Niger, après des transitions similaires au Mali et au Burkina Faso, qui ont expulsé les troupes françaises et se sont tournées vers les forces de sécurité russes. La violence dans le Sahel a augmenté, avec 3 470 morts en six mois, selon l'ONU.

Points clés à retenir

Les juntes du Niger, du Mali et du Burkina Faso ont pris leurs distances avec la CEDEAO, créant leur propre alliance pour la sécurité au Sahel. Les critiques voient dans ces mesures une tentative de légitimer le pouvoir militaire dans un contexte de sanctions internationales et d'isolement régional. Si la proposition est adoptée, la transition démocratique du Niger pourrait être indéfiniment retardée, ce qui tendrait encore plus ses relations avec les alliés occidentaux et les pays voisins.