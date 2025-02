Afrique: International days 2025 - DUNIS Africa, un tremplin vers la mobilité académique internationale

Le mercredi 19 février 2025, DUNIS Africa a procédé au lancement officiel des International Days 2025, un événement d'envergure dédié à la promotion de l'enseignement supérieur et à la mobilité académique à l'échelle internationale.

Placée sous le haut patronage de figures académiques, institutionnelles et économiques de premier plan, cette manifestation a offert aux participants l'opportunité d'explorer un large éventail de formations internationales, de programmes en double diplomation et d'initiatives de mobilité développées en partenariat avec des universités de renom. Elle a également constitué un cadre privilégié d'échanges entre étudiants, représentants d'établissements universitaires et experts de l'éducation, permettant d'approfondir la réflexion sur les perspectives académiques et professionnelles à l'étranger.

Mme Fanta Kassé Diallo, directrice générale de DUNIS University of International Studies, a souligné l'importance de cette initiative en déclarant :

"Aujourd'hui, nous célébrons les International Days, une occasion de réunir nos partenaires historiques afin d'honorer l'éducation internationale. Pour nous, promouvoir l'enseignement supérieur à l'échelle mondiale signifie offrir aux élèves et étudiants sénégalais des opportunités d'apprentissage et d'évolution inestimables. Cette année, nous avons le privilège d'accueillir 13 universités en provenance des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni et de divers pays européens.

Leur présence témoigne de notre engagement à accompagner les jeunes vers une ouverture accrue sur le monde et un accès à des cursus académiques d'excellence. Nous sommes convaincus que la maîtrise de l'anglais constitue un atout fondamental dans un contexte de mondialisation accrue. Si le français demeure une richesse linguistique indéniable, le bilinguisme élargit considérablement le champ des opportunités."

Insistant sur la nécessité d'élargir ces perspectives aux étudiants et lycéens sénégalais, elle a affirmé que l'internationalisation de l'éducation et la mobilité académique représentent aujourd'hui des impératifs incontournables. Elle a conclu en précisant :

"Nous recevons aujourd'hui des délégations universitaires venues des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni et de Suisse, venues partager leur expertise et dialoguer avec nos étudiants. Notre priorité est de valoriser l'enseignement en anglais afin d'optimiser les opportunités d'insertion et de réussite professionnelle de nos apprenants."

Mme Fatou Kiné Badiane Touré, responsable régionale d'Education USA, a également tenu à exprimer son soutien à cette initiative :

"En tant que responsable régionale d'Education USA, un réseau placé sous l'égide du département d'État américain et dédié à la diffusion d'informations fiables sur l'enseignement aux États-Unis et dans le monde, ma présence ici témoigne de notre engagement à soutenir cet événement ainsi que les institutions qui y sont représentées. Il est essentiel de rappeler aux étudiants de DUNIS qu'ils sont pleinement les bienvenus aux États-Unis. Notre pays attache une importance capitale à l'éducation internationale et encourage activement les échanges académiques."

De son côté, Mme Hayley Williams, représentante de Fort Hays State University, a salué la tenue de ces journées et réaffirmé l'engagement de son institution en faveur d'une coopération universitaire dynamique avec DUNIS :

"C'est un honneur d'être à Dakar pour prendre part aux Journées Internationales de DUNIS. Fort Hays State University est partenaire de DUNIS depuis 2016 et nous sommes ravis d'accueillir chaque année de nombreux étudiants de cet établissement sur notre campus. Nous sommes d'autant plus enthousiastes d'annoncer l'ouverture prochaine d'un programme permettant aux étudiants de DUNIS d'obtenir un diplôme américain directement au Sénégal."

Ainsi, les International Days 2025 s'imposent comme un cadre d'échange et de collaboration privilégié, favorisant la mise en réseau des étudiants et des acteurs de l'enseignement supérieur, tout en offrant des perspectives inédites pour une formation académique tournée vers l'international.