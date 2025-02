Sénégal: Situation économique difficile du pays - Pr Joe Cabral prône une transformation mentale et le développement personnel

Le professeur titulaire à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (Faseg) à l'université Cheikh Anta Diop (Ucad), François Joseph Cabral préconise une confiance en soi et un changement du modèle éducatif et des valeurs pour sortir le Sénégal de la crise économique difficile qu'il traverse depuis la publication du rapport de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques de 2019 au 31 mars 2024.

Pour sortir de la crise économique difficile que traverse le Sénégal depuis la publication du rapport de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques, gestions de 2019 au 31 mars 2024, le Professeur titulaire à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (Faseg) à l'université Cheikh Anta Diop (Ucad), François Joseph Cabral prône la transformation des mentalités comme voie de salut.

Invité de l'émission Objection de la radio Sudfm (privée) hier, dimanche 23 février, le Pr Joe Cabral par ailleurs Directeur du Laboratoire de recherches sur les institutions et la Croissance (LINC) de l'Ucad, citant en exemple des pays comme l'Allemagne, la Hollande et encore l'Angleterre, a indiqué que c'est une volonté de réussir ensemble qui a permis à ces pays de sortir de leur statut de puissance vaincue, pour être aujourd'hui des puissances qui drainent l'Europe.

Estimant qu'il « nous faut quand même tenir compte du fait que nous devons être nous-mêmes, penser par nous-mêmes, retrouver nos référents culturels et sociaux mentaux », le Pr Joe Cabral par ailleurs enseignant-chercheur au département d'Analyse et Politiques économiques a insisté sur la nécessité d'un changement du modèle éducatif et des valeurs pour, dit-il, favoriser cette transformation de mentalités. « Le canal le plus utilisé, c'est la combinaison de l'école, donc de votre modèle éducatif que vous allez changer, et de vos valeurs que vous allez transmettre.

L'éducation retrouve son sens, transmettre des connaissances, mais également inculquer des valeurs. Parce que c'est par l'école que l'enfant apprend à avoir confiance en qui : d'abord au maître, qui lui transmet la connaissance. Que les parents d'élèves aient confiance à l'école, et que les acteurs se font confiance en eux », a-t-il assuré avant d'ajouter toujours au sujet de l'école. « C'est un laboratoire éminent et important qui permet d'avoir ce gain public que j'appelle la confiance. Et justement, parlant de confiance, si vous n'avez pas conscience de vous, si vous n'avez pas une connaissance de qui vous êtes, cette confiance, vous ne pouvez pas l'avoir ».

En effet, depuis la publication du rapport de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques gestions de 2019 au 31 mars 2024 le 12 février dernier, les perspectives économiques du Sénégal sur le maché financier ne cessent de se détériorer. Le vendredi 21 février dernier, l'agence de notation, Moody's Ratings (Moody's) a, d'ailleurs dans ce sens-là, déclassé les notations de l'émetteur à long terme et des titres de créance non garantis de premier rang en devises étrangères du gouvernement du Sénégal de B1 à B3 et a modifié la perspective, qui devient négative.