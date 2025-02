L'Union du Clergé Sénégalais s'est réjouie de cette désignation, exprimant sa gratitude envers le Seigneur pour cette annonce faite par le Saint-Père François.

« C'est avec une immense joie et une profonde reconnaissance que nous accueillons la nomination de Son Excellence Monseigneur André Guèye comme Archevêque Métropolitain de Dakar. Nous lui adressons nos chaleureuses félicitations et lui assurons nos prières et notre soutien dans l'accomplissement de sa nouvelle mission pastorale », peut-on lire dans un communiqué publié le dimanche 23 février 2025.

Un pasteur au parcours exemplaire

Cette nomination témoigne de la confiance que l'Église place en lui, au regard de son parcours pastoral exemplaire et de son engagement sans faille au service du Peuple de Dieu. Son action en tant qu'évêque du diocèse de Thiès et administrateur apostolique du diocèse de Saint-Louis a renforcé son expérience et sa proximité avec les fidèles.

En tant que confrères dans le sacerdoce, les membres du Clergé se réjouissent de voir un pasteur attentif aux besoins du clergé prendre la tête du gouvernement pastoral de l'archidiocèse de Dakar. Son expérience en tant que responsable du Clergé et des Séminaires au sein de la Conférence Épiscopale sera précieuse pour ses relations avec ses nouveaux collaborateurs du presbyterium de Dakar et avec l'ensemble du Peuple de Dieu.

Une mission confiée sous le signe de la grâce divine

En ce moment historique pour l'Archidiocèse de Dakar, les prières du Clergé accompagnent Monseigneur André Guèye. « Que le Seigneur le comble de ses innombrables grâces et lui accorde la sagesse de l'Esprit Saint dans l'accomplissement de sa mission. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrance, intercède pour lui et le guide dans son ministère épiscopal à Dakar », ont-ils exprimé avec ferveur.

Hommage à Monseigneur Benjamin Ndiaye

Par ailleurs, l'Union du Clergé Sénégalais a tenu à exprimer sa profonde gratitude à Monseigneur Benjamin Ndiaye, Archevêque émérite de Dakar, pour ses dix années de service pastoral à la tête de l'archidiocèse.

« Éminent prédicateur de la Parole de Dieu, il a marqué son ministère épiscopal par sa profondeur spirituelle et son enseignement éclairé. Son humilité, sa sagesse et son zèle apostolique demeureront une source d'inspiration pour nous tous ».

L'Union du Clergé lui assure ses prières filiales et fraternelles, afin que cette nouvelle étape de sa vie soit empreinte de paix et de bénédictions.