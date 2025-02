Ile Maurice: MauBank - Bénéfice net de plus de Rs 500 millions

MauBank Ltd a affiché des résultats en forte progression pour le semestre clos le 31 décembre 2024, avec un bénéfice après impôts de Rs 501,6 millions, en hausse de 15,6 % par rapport aux Rs 433,8 millions enregistrées à la même période l'an dernier. La direction attribue cette performance à «une dynamique de rentabilité soutenue, portée par une gestion rigoureuse et une montée en puissance de l'activité».

Parallèlement, le revenu opérationnel a progressé de manière significative, atteignant Rs 1,42 milliard au 31 décembre 2024, contre Rs 990,7 millions l'année précédente, soit une augmentation de 44,2 %. Cette croissance reflète une intensification du développement commercial et l'élargissement de la base clientèle.

Commentant cette performance, Vishuene Vydelingum, Chief Executive Officer (CEO) de MauBank, souligne que ces bons résultats financiers semestriels illustrent la pertinence de la stratégie prônée par la banque, fondée sur une croissance maîtrisée, une gestion rigoureuse et une offre bancaire résolument tournée vers nos clients. «La progression à deux chiffres du bénéfice et du revenu, combinée à une hausse significative des actifs et des dépôts, témoigne de notre capacité à capter les opportunités du marché et à générer de la valeur durable pour nos parties prenantes.» Il ajoute que cette réussite repose aussi sur l'engagement de ses collaborateurs, dont l'implication quotidienne contribue au développement de la banque.

On relèvera également que les actifs totaux de MauBank ont connu une croissance significative, atteignant Rs 57,5 milliards au 31 décembre 2024, contre Rs 41,9 milliards un an plus tôt, soit une hausse de 37,2 %. Quant au portefeuille de prêts, il s'est fortement développé, avec une augmentation de 22,8 % des prêts nets et avances, portant leur encours à Rs 29,1 milliards au 31 décembre 2024, contre Rs 23,7 milliards à la même date en 2023. Cette progression s'explique par l'engagement de MauBank en faveur du soutien à l'activité économique et de sa capacité à répondre aux besoins financiers évolutifs de sa clientèle.

S'agissant des dépôts des clients, ils ont enregistré une hausse substantielle, passant de Rs 36,4 milliards au 31 décembre 2023 à Rs 50,5 milliards un an plus tard, affichant une progression de 38,7 %. La croissance soutenue de MauBank renforce ses fondamentaux solides et sa vision à long terme, explique son CEO. Vishuene Vydelingum souligne qu'en s'appuyant sur l'expansion de son portefeuille de crédits, l'optimisation de son efficacité opérationnelle et le renforcement des relations clients, la banque consolide son positionnement et sa dynamique de croissance sur le marché.