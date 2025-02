Ile Maurice: Un chant en l'honneur de Mahadev - Des jeunes fusionnent tradition et modernité

À l'occasion de la fête de Maha Shivratri, un groupe de jeunes a composé un chant intitulé Bam Bam Mahadev, une oeuvre musicale visant à unir tradition et modernité. Portée par huit passionnés, cette initiative a pour but d'encourager les fidèles et les jeunes à chanter et à danser au nom de Mahadev pendant cette période sacrée.

Nirmal Jankeeram, l'un des membres du groupe, explique que l'objectif est également de promouvoir la culture bhojpuri en revisitant les chants que leurs grands-parents interprétaient autrefois lors des prières ou des geetgawai dans les temples. «Nous avons voulu donner une touche moderne à ces chants tout en conservant leur essence traditionnelle», souligne-t-il.

Le projet a bénéficié de l'apport de plusieurs participants ainsi que des retours constructifs de l'équipe de Shivibe, qui a contribué à affiner et à améliorer la chanson. Parmi les jeunes ayant pris part à cette initiative, on retrouve Rudra Ramkisoon, Radhika Bungsy, Avnish Gopala, Bhavesh Lochooa et Pravesh Davedeen. À travers cette composition, ces jeunes souhaitent véhiculer un message fort : il est essentiel de connaître et de valoriser sa culture et sa langue, et il n'y a aucune honte à parler le bhojpuri.