Ile Maurice: 170 ans... et toujours rayonnante

L'école St-François Xavier RCA, située à Camp-Yoloff, a fêté ses 170 ans d'existence le jeudi 20 février. Un grand anniversaire célébré avec émotion par les 222 élèves, les enseignants, les parents et de nombreux invités spéciaux.

Une fête pleine d'émotions

Pour marquer cet événement, une messe d'action de grâce a été organisée. Elle a été présidée par Mgr Jean-Michäel Durhône et le père Ryszard Szczygielski. Tous ont uni leurs voix pour remercier et célébrer cette école qui, depuis plus d'un siècle et demi, accompagne et éduque des générations d'enfants.

Trois grandes nouveautés

L'école a profité de cette belle occasion pour lancer trois projets modernes et innovants :

Un magazine souvenir interactif

Ce magazine unique permet de découvrir l'histoire de l'école à travers des images, des jeux, des fichiers audio et des vidéos. Grâce aux QR codes, chacun peut vivre une expérience immersive et amusante !

Une plateforme d'apprentissage en ligne

L'école entre dans l'ère numérique avec le Learning Management System, un outil qui propose des cours en ligne et un apprentissage hybride (présentiel et à distance). «Cela permettra aux enfants d'apprendre de manière plus moderne et adaptée à leur époque», explique Deny L'Olive François, maîtresse d'école.

Un site web dédié à l'école

Ce site permettra aux élèves, enseignants et parents de suivre les activités et événements de l'école. On y retrouvera des articles, des photos et des vidéos pour que toute la communauté scolaire reste connectée !

Avec ces nouveaux projets, la St-François Xavier RCA prouve qu'elle sait évoluer avec son temps tout en gardant son esprit familial et chaleureux. Une belle façon de célébrer 170 ans de passion, de transmission et d'innovation !