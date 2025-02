Burkina Faso: Plus de 13 milliards FCFA investis dans des équipements agricoles

Le Burkina Faso renforce ses capacités agricoles. Le ministre d'État en charge de l'Agriculture, le Commandant Ismaël Sombié, a supervisé l'arrivée de nouveaux équipements au Ghana, le 20 février 2025.

D'une valeur de plus de 13 milliards FCFA, ces équipements sont destinés à l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles (ONBAH) et à la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural (SONATER). Il s'agit notamment de niveleuses, pelles hydrauliques, tractopelles, chargeuses et bulldozers.

Financés sur le budget de l'État, ces matériels serviront à la réhabilitation des barrages, comme celui de Heredougou, et au développement des infrastructures agricoles. Le ministre a supervisé leur réception au port de Tema, en présence de l'ambassadeur du Burkina Faso au Ghana.

Cette initiative s'inscrit dans l'« Initiative Présidentielle » pour la production agricole et l'« Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 ». Elle vise à assurer la sécurité alimentaire et à dynamiser le secteur agropastoral.