Tunisie: 8ème session du festival des étudiants pour la calligraphie arabe du 25 au 27 février

La huitième session du festival des étudiants pour la calligraphie arabe se tiendra les 25, 26 et 27 février en cours à Tunis à l'initiative de l'office des œuvres universitaires pour le Nord (OOUN).

Près de 120 étudiants représentant 24 établissements universitaires, notamment les Instituts des Beaux-arts de Tunis et de Nabeul, les Instituts des Arts et Métiers de Sfax, ainsi que l'Université Ez-zitouna prendront part à cet évènement, selon un dossier de presse publié ce lundi par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Cette manifestation annuelle vise à promouvoir la calligraphie arabe qui représente l'identité arabo-islamique.

Ce festival, qui se tiendra au Centre Universitaire d'art dramatique et des activités culturelles de Tunis, vise aussi à intégrer la calligraphie arabe dans les arts modernes, à encourager la culture de l'écriture manuscrite, à développer les compétences artistiques des étudiants et à renforcer leurs capacités à travers une rencontre créative favorisant l'échange d'expériences.

Il s'agit aussi de créer une dynamique créative dans le domaine à travers l'organisation de compétitions, d'expositions et autres activités.

Deux conférences scientifiques sur l'histoire de la calligraphie arabe et l'usage de l'intelligence artificielle dans ce domaine se tiendront lors du festival.

Six ateliers de calligraphie arabe seront également organisés à l'avenue Habib Bourguiba à Tunis ce qui permettra aux étudiants et artistes d'interagir avec le grand public et de faire découvrir la beauté de la calligraphie arabe et les talents des étudiants dans ce domaine.

Le festival sera couronné par une compétition de calligraphie arabe, la remise des certificats aux participants, l'annonce des résultats et la distribution des prix.