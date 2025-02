Tunisie: Collèges et lycées publics - La grève annoncée pour le 26 février, maintenue

La Fédération Générale de l'Enseignement Secondaire observera, mercredi 26 février 2025, une grève dans tous les collèges et lycées publics, revendiquant l'application des accords antérieurs et la mise à jour et la révision des primes accordées au secteur, a indiqué le Secrétaire Général de la Fédération Mohamed Safi.

La Fédération n'a pas été sollicitée par le ministère de l'Education pour établir un dialogue sur la grève, a déclaré Safi, lundi, à la TAP, ajoutant que des réunions seront organisées pour les enseignants.

Il a précisé que la décision de grève intervient en application des décisions de la commission administrative réunie le 4 février 2025, suite à « l'échec des deux réunions entre les parties administrative et syndicale le 13 novembre 2024 et le 31 janvier 2025 », indiquant que la fédération appelle le ministère de l'éducation à parachever un certain nombre de points en suspens, notamment la publication du statut de base et à la mise en oeuvre des procès-verbaux conclus avec le ministère de la jeunesse et des sports.

La liste des revendications comprend la promulgation d'une loi criminalisant la violence contre les enseignants et l'arrêt de l'ingérence judiciaire dans les affaires éducatives, selon le syndicat.