Tunisie: Introduction du vaccin Papillomavirus (HPV) - Prévenir le cancer du col de l'utérus

La Tunisie a inscrit la vaccin contre le cancer du col de l'utérus (vaccin HPV) dans le calendrier national de vaccination en 2025. Le PDG de l'ONFP Mohamed Douagi considère qu'il s'agit là d' un nouvel acquis à l'échelle nationale, la Tunisie figurant parmi les pays avancés en Afrique en matière de vaccination à large échelle.

Dans une déclaration à la radio, Douagi a souligné que la décision d'inclure cette vaccination ne s'est pas faite sur un coup de tête et que la réflexion à ce sujet a été engagée il y a environ 10 ans, sachant que de 100 pays ont déjà introduit ce vaccin dans leur calendrier national de vaccination.

Mohamed Douagi a souligné que cette vaccination existe dans les pays du monde entier depuis plus de 20 ans. Après avoir accusé plusieurs retards dans l'introduction du vaccin HPV dans le calendrier national de vaccination à cause de son coût, l'État tunisien a décidé finalement de l'introduire afin de protéger le plus grand nombre de femmes contre le cancer du col de l'utérus.

Il a expliqué que les vaccinations à l'échelle nationale sont gratuites, notant que le vaccin du papillomavirus humain (HPV) est largement usité dans un grand nombre de pays. Si le virus est présent chez environ 80 pour cent des personnes sans se manifester, il peut, dans certains cas, causer le cancer du col de l'utérus. La maladie est asymptomatique à ses débuts. La détection à un stade avancé rend le traitement difficile et augmente le risque de décès chez les femmes qui en sont atteintes. 300 cas de cancer du col de l'utérus du à la présence du papillomavirus sont diagnostiqués chaque année.

Le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer le plus fréquent chez les femmes après le cancer du sein.

Dans le cadre de la prévention du cancer du col de l'utérus, le vaccin du papillomavirus doit être administré aux petites filles âgées entre 11 et 14 ans. Il est important que ce vaccin soit fait avant que le virus ne pénètre dans le corps humain, a déclaré le PDG de l'ONFP.

« La vaccination pourrait inclure les hommes à un stade ultérieur. Le taux de couverture global en Tunisie devrait atteindre 90 %», a-t-il ajouté.

Le vaccin HPV sera administré dès les premiers jours du mois d'avril, a relevé le responsable , soulignant qu'il ne présente aucun risque.