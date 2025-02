Afrique du Nord: La Tunisie participe à la 51ème édition de la Foire Internationale de Tripoli du 22 au 28 avril 2025

La Tunisie participera à la 51ème édition de la Foire Internationale de Tripoli qui se tiendra du 22 au 28 avril 2025, dans la capitale libyenne Tripoli, sous le slogan » Made in Tunisia » . La réunion qui a regroupé le directeur général du Centre de promotion des exportations (CEPEX), Mourad Ben Hassine, et le directeur général adjoint de la direction de la Foire internationale de Tripoli, Chokri El Latif, au siège de la direction de la foire, a permis d'examiner les préparatifs de la participation tunisienne à cette édition, sur la base de ce qui a été convenu lors de la commission mixte tuniso-libyenne du commerce.

Dans le cadre d'une visite de travail dans la capitale libyenne Tripoli, Benhassine a également participé aux activités de la quatrième session du Forum international pour l'autonomisation des femmes le 22 février 2025, organisée en marge du Sommet mondial pour le développement et l'investissement économique sous le thème « Soutenir les entrepreneurs, les femmes et les startups », qui a vu la présence de plus de 60 experts internationaux de différents pays du monde, et la participation tunisienne d'une délégation du Conseil international des femmes chefs d'entreprise présidée par Rachida Jabnoun.

Dans un discours prononcé lors du forum intitulé « Economic Empowerment of Women and Startups », le président et directeur général du Centre de promotion des exportations (CEPEX) a souligné le rôle de ce dernier dans le soutien aux femmes entrepreneurs tunisiennes.

Le suivi des résultats de la commission commerciale mixte tenue à Tripoli en décembre 2024, notamment l'organisation des salons « Made in Tunisia » et « Made in Libya », a été au centre des entretiens que le directeur général a eus, en marge du sommet, avec le ministre de l'économie et du commerce du gouvernement libyen, Mohammed Al-Hawij, qui a supervisé l'ouverture du sommet mondial.

Selon un communiqué publié lundi par Dar Al Masdar, M. Ben Hussein a également effectué une visite de travail au Centre libyen de développement des exportations (LEDC), dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre du programme exécutif conjoint pour 2025.

Cette visite vise à examiner les mécanismes de travail en commun et à fixer les dates des prochains événements, notamment en ce qui concerne le renforcement du partenariat et l'achèvement des études relatives à l'accès aux marchés africains à travers la digitalisation des processus commerciaux, qui est l'un des mécanismes les plus importants de la facilitation des échanges commerciaux, afin de développer le travail bilatéral entre les deux centres et de stimuler les exportations tunisiennes et libyennes vers les marchés mondiaux.