Tunisie: Chadli Ben Zouitine, un pilier de l'édition tunisienne, disparaît à l'âge de 80 ans

La scène culturelle tunisienne a perdu l'un de ses plus grands acteurs : l'éditeur, écrivain et chercheur Chadli Ben Zouitine, décédé ce dimanche à l'âge de 80 ans, laissant derrière lui un héritage intellectuel considérable.

Tout au long de sa carrière, le défunt a joué un rôle clé dans l'enrichissement du paysage culturel tunisien, occupant plusieurs postes prestigieux. Il a notamment travaillé pendant 20 ans au sein de la première institution nationale d'édition et de distribution, la Société Tunisienne de Distribution (STD). De plus, il a occupé la fonction de secrétaire général de l'Union des éditeurs tunisiens de 2003 à 2006 et a été secrétaire général adjoint en charge des relations arabes et internationales de l'Union des éditeurs du Maghreb.

Né en 1945 à Manzel Bouzelfa, dans le gouvernorat de Nabeul, Chadli Ben Zouitine était un homme aux multiples talents. Éditeur et écrivain, il a marqué le monde littéraire tunisien, en particulier par son engagement dans la documentation et l'histoire de l'édition en Tunisie. Passionné par l'enfance et la jeunesse, il a consacré une grande partie de son oeuvre à la littérature enfantine.

Chadli Ben Zouitine a grandement contribué à l'enrichissement de la bibliothèque tunisienne. Il a publié plusieurs ouvrages d'importance, et depuis 1973, il a écrit plus de 80 histoires pour enfants, dont la série « La bibliothèque scientifique pour enfants », une collection destinée à sensibiliser les plus jeunes aux sciences.

Dans son hommage, Riadh Ben Abdelrazek, président de l'Union des éditeurs tunisiens, a souligné que le défunt n'était pas seulement un écrivain et un documentariste : « Il était bien plus que cela, un mentor, un guide et une source d'inspiration pour de nombreux éditeurs et jeunes écrivains. Il a été l'un des premiers à comprendre l'importance de former une nouvelle génération d'éditeurs capables de suivre les évolutions du secteur. Toujours prêt à offrir son soutien et ses conseils, il croyait fermement que le développement du secteur de l'édition ne pouvait se faire qu'à travers la solidarité et la coopération. Son engagement visait à unifier les éditeurs, défendre leurs droits et élever la profession au plus haut niveau international. »

En reconnaissance de ses contributions exceptionnelles au monde du livre et de l'édition, Chadli Ben Zouitine a été honoré à plusieurs reprises, tant en Tunisie qu'à l'étranger, notamment par le ministère des Affaires culturelles lors du Salon national du livre tunisien en décembre 2019.

Paix à son âme