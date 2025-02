Algérie: Commémoration de la création de l'UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures - Les wilayas de l'Ouest du pays célèbrent l'événement

Oran — Les wilayas de l'Ouest du pays ont célébré, lundi, le 69e anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et le 54e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, à travers la mise en service de projets d'alimentation en gaz naturel ainsi que des réceptions pour honorer des travailleurs, des retraités et de cadres syndicaux.

Les cérémonies de commémoration de ces deux événements historiques ont été organisées sous la supervision des autorités locales, en présence d'anciens moudjahidine et de cadres syndicaux.

L'événement a été marqué par la levée de l'emblème national, l'entonnement de l'hymne national, le dépôt de gerbes de fleurs devant les stèles commémoratives et la récitation de la Fatiha à la mémoire des martyrs.

A Oran, la célébration de ce double anniversaire a eu lieu au siège de secrétariat de wilaya de l'UGTA, ainsi qu'au niveau de la stèle commémorative de la place "Tahtaha" dans le quartier de Medina Jdida.

A cette occasion, le secrétaire de wilaya de l'UGTA, Bendjima Boudjemâa a salué les efforts du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour l'amélioration des conditions des travailleurs dans les différents secteurs.

Le même intervenant a souligné que cette double commémoration permet de rappeler les sacrifices et la lutte des travailleurs algériens pour la patrie et constitue une occasion pour rendre hommage aux "travailleurs et travailleuses de la chère Palestine qui souffrent de l'oppression du colonisateur sioniste".

A Sidi Bel-Abbès, il a été procédé, notamment, à la mise en service du réseau de gaz naturel au profit de 65 familles des exploitations agricoles de "Fernata" et "Si Brahim", dans la commune de Tessala. Un nouveau siège de la direction de commercialisation de Naftal a été également inauguré au chef-lieu de wilaya, suivi de la distinction de plusieurs travailleurs et anciens syndicalistes.

Des célébrations similaires ont eu lieu à Tissemsilt, où il a été rappelé que la commémoration du double anniversaire de la création de l'UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures constitue un moment de réflexion sur les sacrifices des martyrs et des combattants de la Révolution ainsi qu'une occasion de valoriser les acquis sociaux et économiques réalisés par l'Algérie indépendante.

A Tlemcen, plusieurs travailleurs et cadres de l'entreprise Naftal ainsi que des cadres syndicaux de l'UGTA ont été honorés. Un documentaire sur le martyr Aïssat Idir et la création de l'UGTA a également été projeté.

A Mascara, une cérémonie de distinction a été organisée en l'honneur de plusieurs travailleurs et cadres syndicaux affiliés à l'UGTA ainsi qu'à des retraités. En outre, une visite a été effectuée au centre de futaille de gaz butane situé dans la zone industrielle de la wilaya.

A Tiaret, deux projets d'alimentation en gaz naturel ont été mis en service au profit de 128 familles des localités de "Aïn-Radjeh" (commune de Serghine), dans la wilaya déléguée de Ksar Chellala et "Si Bousif" (commune d'Aïn Kermes). Les autorités ont également inspecté la station de compression de gaz 4 à Nadhor, dans la commune de Naïma, relevant de Sonatrach, et honoré plusieurs cadres syndicaux et travailleurs retraités.

Par ailleurs, un bureau de poste mobile a été mis en service au profit des habitants des zones reculées, et un projet de réalisation d'un établissement hôtelier, qui devra être achevé d'ici la fin du premier semestre de l'année en cours, a été visité.

A Aïn Temouchent, 59 familles du village "Cheraga" (commune d'Aïn Larbaâ) ont bénéficié d'un raccordement au réseau de gaz de ville. Une station-service relevant de Naftal a été mise en service suite à des travaux de réhabilitation et de modernisation, dans la commune de Hamam Bouhadjar. Plusieurs travailleurs ont été distingués à cette occasion.

Les festivités commémoratives ont été marquées, à Naâma, par l'organisation d'une exposition sur le secteur de l'énergie et des mines dans la wilaya, ainsi qu'une visite au centre de production de bitume d'une capacité de 5.400 tonnes, situé dans la zone d'activités de Aïn Sefra. Plusieurs travailleurs et employés du secteur ont également été honorés, et un documentaire sur la nationalisation des hydrocarbures a été projeté.

A Relizane, une salle d'exposition de Naftal a été inaugurée, tandis qu'à Saïda, la célébration de cet événement a été marquée par un hommage à un groupe de travailleurs retraités.