Algérie: Ramadhan - Les chaînes audiovisuelles appelées à présenter des programmes variés et de qualité

Alger — L'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel (ANIRAV) a appelé, lundi dans un communiqué, les chaînes audiovisuelles à présenter des programmes variés et de qualité durant le mois de Ramadhan, à même de répondre aux attentes du téléspectateur et de l'auditeur algériens, soulignant la nécessité de respecter les spécificités du mois sacré.

L'ANIRAV "exprime le souhait de voir les chaînes audiovisuelles présenter, à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadhan, des programmes variés et de qualité, à même de répondre aux attentes du téléspectateur et de l'auditeur algériens, de refléter la richesse du legs culturel et civilisationnel de notre pays et de renforcer les valeurs de solidarité et d'entraide qu'incarne le Ramadhan", précise le communiqué.

L'Autorité a également appelé à "faire grimper l'audimat des productions et programmes nationaux, au regard de leur rôle essentiel dans la valorisation du patrimoine national et des traditions algériennes authentiques et dans l'ancrage de l'identité culturelle sur la scène médiatique, à même de réaliser un équilibre positif entre le service de divertissement et le contenu instructif".

Et de souligner "la nécessité de respecter les spécificités du mois sacré et du référent religieux national, à travers les programmes religieux présentés, en vue de refléter les valeurs de modération et de tolérance".

A cette occasion, l'ANIRAV a réitéré son attachement au "professionnalisme et au respect de l'éthique et de la déontologie professionnelles, en se conformant aux textes juridiques et réglementaires, notamment au dernier décret exécutif règlementant les services de la communication audiovisuelle".

L'Autorité exhorte les chaînes "à ne pas succomber à l'appât du gain et au sensationnel au détriment des valeurs de l'information, afin de préserver la crédibilité du secteur et la confiance du public", ajoute la même source.

Dans ce cadre, l'ANIRAV a rappelé aux chaînes "la nécessité de respecter la durée autorisée des spots publicitaires" et à "adopter des critères internes d'autocontrôle, à même d'assurer l'équilibre entre la liberté de créativité et la responsabilité médiatique et de contribuer à présenter un contenu en cohérence avec la spécificité du mois sacré", conclut le communiqué.