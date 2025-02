Algérie: Djanet - 97% des requêtes prises en charge par la délégation du Médiateur de la République en 2024

Djanet — Quatre-vingt-dix-sept pourcent (97/%) des requêtes et doléances formulées par les citoyens de la wilaya de Djanet en 2024 ont été prises en charge par la délégation locale du Médiateur de la République, ont indiqué lundi les responsables de cette instance.

Intervenant en marge des "Portes ouvertes" sur la délégation locale du Médiateur de la République, initiées dans le cadre de la célébration du 5ème anniversaire de la fondation de cette instance, le délégué local, Brahim Mermouri, a affirmé que "97% des requêtes et des doléances des citoyens, afférentes à la régularisation des situations financières, des questions de commerce, administratives, et d'emploi, de santé et de l'investissement touristique, ont été traitées".

Le bilan d'activités de cette instance pour l'année écoulée fait état de la réception, par la délégation, de pas moins de 115 citoyens, dont ceux issus des zones enclavées de la wilaya.

Outre la numérisation du registre, M. Mermouri a fait part de la mise des registres des doléances à la disposition des citoyens au niveau de toutes les institutions, en vue de leur permettre de formuler leurs préoccupations et la présentation d'un rapport mensuel des requêtes au wali, un processus ayant permis une meilleure prise en charge des doléances des citoyens.

Soulignant que cette action de prise en charge a permis, entre-autres impacts, l'amélioration du service public et l'instauration de la confiance entre l'administration et l'administré, le même responsable a révélé l'ouverture de 109 registres au niveau des différentes institutions publiques.

Et d'ajouter que les actions de prise en charge et les mécanismes de coopération avec les institutions publiques ont permis à cette instance de la Médiation de gagner la confiance du citoyen.

La manifestation "Portes ouvertes" sur la délégation du Médiateur de la République, qui s'est étalée sur cinq jours, a permis au public de prendre connaissance, à travers des vidéos, affiches et dépliants, des missions dévolues à cette instance, des modalités de traitement des doléances, des voies d'intervention, et du portail électronique mis à la disposition du citoyen pour déposer et suivre leurs requêtes, ainsi que l'ouverture de registres de doléances au niveau des institutions publiques.