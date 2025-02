Congo-Brazzaville: Haut conseil national des sages du pays - L'institution réitère son attachement aux valeurs de paix

La présidence du Haut conseil national des sages du Congo (HCNSC) ainsi que le secrétariat permanent du Conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles ont réaffirmé, le 21 février à Brazzaville, leur attachement aux initiatives de développement portées par le chef de l'État, mettant en avant la paix, le vivre ensemble et l'accompagnement de la jeunesse.

Le dirigeant du HCNSC, Jean Marie Ewengué, a demandé à ses homologues sages et notables ainsi qu'à l'ensemble des institutions de s'aligner sur les orientations du message à la nation du président de la République, Denis Sassou N'Guesso. Selon les sages et notables du Congo, cette reconnaissance constitue une preuve supplémentaire du soutien indéfectible à l'action gouvernementale.

« Dans les conclusions de nos travaux, vous avez donné l'impression de suivre le président de la République dans son programme. Que vous soyez ministre, un responsable d'une organisation au sein du gouvernement ou du pays, tout le monde est derrière le programme du président de la République », a-t-il affirmé.

Jean Marie Ewengué s'est félicité également de l'organisation réussie de la troisième session ordinaire du HCNSC qui est le résultat de l'unicité, de la persévérance et du dévouement des sages et notables du Congo pour la cause nationale.

Les sages et notables du Congo ont réaffirmé aussi leur volonté d'oeuvrer davantage pour le bien-être des citoyens, le rayonnement du pays sur la scène nationale et internationale ainsi que pour les préparatifs des prochaines échéances électorales, notamment la présidentielle 2026 et les législatives de 2027.

Le secrétariat permanent du Conseil consultatif des sages a encouragé ses collaborateurs à redoubler d'efforts afin de garantir une mobilisation efficace et une implication active dans le processus démocratique. « Je porte une bienveillance attention aux projets. Nous devons rester vigilants et nous préparer pour accompagner notre nation dans des étapes décisives de son histoire », a indiqué Jean Marie Ewéngué.

La présidence du HCNSC ainsi que du secrétariat permanent du Conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles a réaffirmé son engagement à oeuvrer pour la consolidation de la paix, pour l'accompagnement de la jeunesse et pour le vivre ensemble qui repose sur l'acceptation des différences; l'écoute de l'autre; le respect et la reconnaissance envers autrui; l'acceptation de la pluralité des opinions et des interactions dans l'ouverture et la coopération; des relations bienveillantes ainsi que sur le refus de s'ignorer.