Gambie: Le président Barrow procède à l'inauguration du premier projet d'infrastructure énergétique à haute tension à Salaji

Le président Adama Barrow a présidé hier l'inauguration du premier projet phare d'infrastructure énergétique à haute tension du pays lors d'une cérémonie haute en couleur tenue à Salaji.

L'événement s'inscrivait dans le cadre des activités marquant la célébration du jubilé de diamant de la Gambie.

Le projet, entrepris par la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité de la Gambie (NAWEC) dans le cadre du Projet de Restauration et de Modernisation du Réseau Electrique de la Gambie (GERMP), marque une étape importante dans le cheminement du pays vers un secteur de l'énergie transformé et modernisé. Ce projet est financé par le Groupe de la Banque Mondiale, l'Union Européenne (UE) et la Banque Européenne d'Investissement (BEI).

Cette initiative est une nouvelle démonstration de la volonté du gouvernement de fournir aux Gambiens un approvisionnement en électricité ininterrompu, abordable et durable.

Les principaux éléments du projet comprennent une ligne de transmission de 18 km de 225 kV entre Brikama et Jabang, un centre de contrôle national, une sous-station 225/33 kV à Jabang, une sous-station de 33 kV à Kotu Tank, six lignes MT de 33 kV, la renovation des trois sous-stations primaires et la remise en état de 52 sous-stations secondaires.

Dans son discours inaugural, le président Barrow déclare que le projet est une étape importante dans l'histoire du pays, précisant qu'il s'agit du projet de modernisation de la transmission et de la distribution d'énergie pour la Banlieue de Grand Banjul.

Le projet est le résultat d'un excellent partenariat entre son gouvernement, l'Union Européenne et la Banque Européenne d'Investissement (BEI).

« Nous reconnaissons et apprécions à sa juste valeur ce partenariat précieux avec ces organisations estimées, et nous les remercions très sincèrement pour leur contribution inestimable au bien-être et au développement de notre peuple », a attesté le président.

Tout en reconnaissant le rôle crucial de l'énergie dans la transformation et la modernisation de tout pays, le président Barrow affirme que son gouvernement, depuis 2017, a stratégiquement donné la priorité au secteur de l'énergie du pays et y a investi des sommes considérables.

Ces huit années d'engagement et d'investissement dans le secteur, a-t-il dit, ont produit des dividendes élevés, notant que le pays bénéficie désormais d'un approvisionnement en électricité plus stable que par le passé.

À cette fin, il a fait part de sa détermination à poursuivre cette trajectoire de développement telle que décrite dans la Feuille de Route Stratégique pour l'Electrification du pays pour la période 2021-2024.

« Cet engagement dans le secteur de l'énergie se poursuivra sans relâche jusqu'à ce que l'ensemble du pays ait accès à un approvisionnement énergétique ininterrompu, abordable et durable », a-t-il ajouté.

Souhaitant la bienvenue à l'assemblée, Ousman Bojang, gouverneur de la région de la côte ouest, a rappelé que le président Barrow, lors de l'inauguration de la centrale solaire de Jambur, avait exprimé la volonté de son gouvernement de fournir à tous les citoyens de Gambie un approvisionnement en énergie efficace et ininterrompu.

« Aujourd'hui, au coeur de la Région de la Côte Ouest, nous nous trouvons à un moment historique profond de notre pays, avec la mise en service de la première infrastructure nationale à haute tension, qui, pour la première fois, permet la transmission de la haute tension sur une longue distance », a-t-il déclaré, applaudissant les efforts et l'engagement mis en oeuvre en vue du lancement du projet.

La Région de la Côte Ouest, a-t-il dit, est fière d'abriter près de la moitié des 2,5 millions d'habitants du pays, ajoutant que cette réalité a entraîné une demande et une pression significatives sur les besoins énergétiques de la population, au même titre que tout autre besoin socio-économique.

Le gouverneur Bojang a félicité le gouvernement du président Barrow pour son dévouement et sa prévoyance dans l'accélération du développement national et la mise en place de plans vigoureux en vue de mitiger les défis « auxquels nous sommes confrontés dans le pays ».

Mr Roger Stuart, directeur régional de la Banque Européenne d'Investissement pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique Centrale, s'est réjoui que la Banque Européenne d'Investissement (BEI) continue de soutenir le projet de Restauration et de Modernisation du Réseau Electrique de la Gambie (GERMP), qui est un moteur essentiel du développement économique et social du pays.

Il a ajouté que la BEI avait démontré son engagement à réaliser un projet d'infrastructure de compétences de base au profit de la population locale du pays, la banque étant résolue à aider la Gambie à atteindre les objectifs nationaux qu'elle s'est fixés.

Mme Keiko Miwa, directrice nationale de la Banque Mondiale en Gambie, s'est réjouie, au nom du Groupe de la Banque Mondiale, d'être associée à cet événement. Elle a déclaré que la mise en service intervient 11 mois suite à l'inauguration de la centrale solaire de Jambur, d'une capacité de 23 mégawatts, qui, a-t-elle ajouté, contribue désormais à hauteur de 6 % à la production globale d'énergie dans le pays.

Cofinancé par l'Union Européenne, la Banque Européenne d'Investissement (BEI) et la Banque Mondiale, le projet d'infrastructure, comme l'a déclaré la directrice nationale de la Banque Mondiale, constitue une étape importante vers la transformation de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité de la Gambie (NAWEC) en une entreprise de services publics du XXIe siècle.

Le projet, a-t-elle ajouté, réduira considérablement les coupures fréquentes de courant, ainsi que les pertes de transmission d'énergie associées aux coupures de courant, reconnaissant que la demande d'énergie a augmenté de 144 % depuis 2017. Elle a souligné la nécessité de renforcer les infrastructures tout au long de la chaîne de valeur.

Mme Immaculada Roca I Cortés, ambassadrice de l'Union Européenne en Gambie, a parlé de « l'impact considérable que ce projet d'infrastructure énergétique aura sur la population » de la Gambie, affirmant que le projet réduirait considérablement les fréquentes coupures de courant et la faible tension tout en garantissant un accès universel à l'énergie.

Elle a noté que les améliorations de l'infrastructure dans la Banlieue du Grand Banjul (GBA) renforceront la capacité de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité de la Gambie (NAWEC) à fournir une électricité fiable aux foyers et aux entreprises, contribuant ainsi à la croissance économique et au rehaussement des conditions de vie.

Le Projet de Restauration et de Modernisation de l'Electricité de la Gambie, a-t-elle ajouté, est soutenu par un financement important de l'Union Européenne (UE) s'élevant à 105 millions d'euros (environ 12 milliards de dalasis).

Plus de 800 000 Gambiens bénéficieront de ce nouveau projet énergétique, a-t-elle déclaré, ajoutant qu'un accès fiable à l'énergie est un élément indispensable à la réalisation de cette vision.

La Gambie accueille la 4e Conférence Internationale sur l'Economie Bleue