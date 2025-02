Congo-Brazzaville: Vulgarisation du sport en milieu scolaire - Le tournoi 'Grain de la paix' met aux prises plusieurs écoles du pays

L'association ChristOll en partenariat avec la Fondation Congo Assistance et la plateforme italienne Federformazione ont officiellement lancé, le 22 février à Brazzaville, le projet "Grain de la paix". Cette initiative qui cible les élèves vise à organiser des compétitions sportives, ateliers sur l'alimentation et le concours de lecture dans des écoles publiques et privées du pays.

La première édition du tournoi "Grain de la paix" est ainsi lancée. Jusqu'au mois d'août, les écoles de sept départements pilotes (Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Oyo, Owando, Nkayi et Ewo) vont se défier afin de dénicher les meilleurs élèves au football, au handball, en lecture et autres épreuves retenues pour la circonstance.

Ce tournoi de football et handball, livre, santé et citoyenneté se déroulera sur le thème « Ensemble, construisons la paix dans nos écoles ». Le projet "Grain de la paix" intègre des dimensions innovantes pour favoriser un environnement scolaire stimulant et équitable. Il s'inscrit dans les priorités nationales définies par la stratégie sectorielle de l'éducation nationale.

Cette initiative vise ainsi à promouvoir la paix, l'inclusion sociale et l'éducation citoyenne à travers la lecture, le sport et la santé. Elle concerne les enfants, et particulièrement les élèves. L'initiative fusionne au même moment la vulgarisation de l'éducation, la pratique du sport, la santé mentale et alimentaire puis le droit de l'enfant tout en prônant la mixité et l'égalité de sexes.

« A l'heure du visuel, les enfants font moins d'activités sportives et beaucoup d'entre eux souffrent de plusieurs maladies dont l'obésité puisqu'ils pratiquent de moins en moins le sport. Nous devrons alors nous déployer dans les écoles pour sensibiliser et aider les enfants à pratiquer le sport. Ce projet cible essentiellement les enfants de 10 ans et plus. Ils bénéficieront également d'une alimentation saine et équilibrée », expliquent les initiateurs.

La mise en place de ce projet est le fruit d'une observation selon laquelle la pratique du sport n'est pas abondante dans les écoles. "Grain de la paix" répond également au manque de diversité des activités sportives.

Durant l'exécution de ce projet, notamment entre février et août, plus de 5 000 jeunes seront concernés et ce sont les élèves des classes de CM1 et CM2 pour l'école primaire ; la 6e et la 4e représenteront les collèges et au lycée, ce seront la seconde et la première. Dans chaque école, ces classes formeront des clubs mixtes de lecture ainsi que des équipes de football et de handball.

Au niveau national, les premiers auront une enveloppe de 300 000F CFA tandis que les deuxième et troisième recevront respectueusement 150 000F CFA et 75 000 F CFA. Ces enveloppes seront accompagnées d'autres lots.

Les meilleurs joueurs et meilleurs encadreurs pourront bénéficier d'une bourse de formation. Les phases éliminatoires de ce tournoi se dérouleront dans les différents départements et la finale sera disputée le 15 août à Brazzaville.