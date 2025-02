Angola: Le FADA ouvre une représentation à Huambo

Cuima (Angola) — Le Fonds d'appui au Développement Agraire (FADA sigle en portugais) ouvrira prochainement dans la province de Huambo sa première représentation en dehors de Luanda, a annoncé samedi, le ministre d'État pour la coordination économique, José de Lima Massano.

Le gouvernant, qui parlait à la presse, à la fin d'une journée de travail de trois jours dans la province de Huambo, terminée par une visite sur le tronçon Cuima/Cusse, route nationale 354, entre Huambo et Huila, a assuré que les conditions étaient en train d'être créées pour qu'une telle initiative soit une réalité, dans le cadre du rapprochement des services auprès des coopératives.

Le responsable a dit que des accords étaient en cours avec le gouvernorat de la province de Huambo pour l'identification de l'espace où fonctionnera la représentation de la FADA, dans le but de renforcer toujours plus, les producteurs et les coopératives locales, du point de vue de la mécanisation de l'agriculture légère.

Le Ministre d'État a souligné que, bien que le soutien du FADA arrive toujours, il était entendu que les services devraient être étendus à Huambo en raison de ses abondantes ressources en eau, de ses terres arables, de ses jeunes en quête d'opportunités et de ses institutions de formation spécialisées dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage.

Il a expliqué que l'initiative vise à dynamiser et à renforcer l'économie, ainsi que les instruments de soutien les plus variés, y compris ceux de nature financière, car tout programme de diversification économique a, en plus des infrastructures, un ancrage dans la sécurité alimentaire.

Il a signalé que le Gouvernement a remarqué un ensemble d'opportunités qui, en termes de système financier, sont disponibles pour les entrepreneurs, tandis que du point de vue de l'accès au marché, tout est fait pour protéger la production nationale.

La représentation du FADA sera la première dans une province, après Luanda.