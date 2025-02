Congo-Kinshasa: Crise au pays - L'ONU adopte la résolution 2373 (2025) après les sanctions de Washington

Dans une résolution adoptée le vendredi dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies condamne fermement l'offensive menée par le M23 en République démocratique du Congo et ses avancées dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu avec le soutien de la Force de défense rwandaise. Ce texte présenté par la France et adopté à l'unanimité exige la cessation des hostilités, invite toutes les parties à conclure un cessez-le-feu et appelle au retrait immédiat du M23 et de ses alliés rwandais.

D'autre part, 24 heures avant l'adoption de cette résolution du conseil de sécurité de l'ONU, le département d'Etat américain a annoncé le jeudi 20 février des sanctions contre James Kabarebe, ministre d'État rwandais chargé de l'intégration régionale, et Lawrence Kanyuka, porte-parole civil du mouvement du 23 mars (M23) pour leur implication dans le conflit dans l'Est de la RDC et dans les violations des droits de l'homme.

Sous la moderation de Marcel Ngombo Mbala, les auditeurs ont échangé avec Frédéric Amani, chercheur associé en Sciences politiques et relations internationales à L'Univerité de Lubumbashi et Consultant indépendant des questions internationales.