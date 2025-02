Congo-Kinshasa: Derrière Félix Tshisekedi face à l'agression rwandaise, Le Centre - Germain Kambinga appelle tous les congolais à rejoindre le camp de la patrie !

Germain Kambinga, Président du mouvement Le Centre, continue à soutenir le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, face à l'agression de l'armée rwandaise dans la partie orientale de la RDC. "Réfléchissez, rejoignez le camp de la patrie, soutenons les institutions, mettons nos divergences de côté, gagnons cette guerre. Si vous avez des reproches, attendez les élections de 2028 et vous voterez pour l'alternance que vous pensez être la solution à l'amélioration de la vie des congolais et à la gloire de la Nation qui est la nôtre", indique-t-il.

Pour cet acteur politique, le moment est, plus que jamais, indiqué, pour tous les congolais, de former un seul corps pour contrecarrer le plan de l'ennemi, sous toutes ses formes. Pour Germain Kambinga, l'agression rwandaise constitue, en effet, un danger immense pouvant plonger la République démocratique du Congo dans une situation d'incertitude et de crise aux conséquences fâcheuses. Pour éviter ce risque, il encourage vivement tous les congolais à soutenir les institutions de la République pour une bataille fructueuse contre l'envahisseur.

"Une rébellion dirigée par le Rwanda se dirige vers Kinshasa pour prendre le pouvoir. Notre armée se défend, notre Gouvernement se défend. Mais, je constate que la société congolaise est divisée entre les défenseurs de la patrie et les naïfs qui pensent qu'une alternance par la violence, par la remise en cause des acquis démocratiques est une solution soutenable pour notre pays.

Sur le plan économique, sur le plan politique et institutionnel ainsi que sur le plan social, ce sera une catastrophe inimaginable... Economiquement, les finances publiques vont s'effondrer, les réserves de change seront vidées par la guerre, la monnaie ne sera plus soutenue, nos importations ne pourront plus bénéficier des ressources financières en devise, notre déficit budgétaire va augmenter parce qu'on n'aura plus d'économie", a-t-il indiqué, dans une publication faite, le week-end dernier sur la toile.

Depuis un moment, il s'est positionné comme un acteur clé pouvant aider à trouver des solutions aux défis de gouvernance actuels. Dans une lettre ouverte adressée récemment à la Cenco, il soulignait une démarche objective à suivre pour réussir le pari de la cohésion et de l'unité des congolais pour faire échec à la guerre du Rwanda dans l'Est du pays.

"La nature de la crise à laquelle nous faisons face est une action armée, orchestrée par un pays étranger qui a pour objectifs de coloniser nos terres et en piller les ressources pour le compte des commanditaires qui sont des nations puissantes sur l'échiquier mondial et des multinationales tentaculaires.

Pour ce faire, ils instrumentalisent certains compatriotes qui ont choisi de céder à l'appât du gain avec des revendications aussi floues qu'inacceptables pour notre jeune démocratie. Nous considérons donc, que vouloir dialoguer avec eux, alors qu'ils viennent au prix de milliers de morts congolais, de faire des conquêtes territoriales importantes, est moralement inadmissible.

Un tel dialogue n'aura pour effet que le rétropédalage de notre pays 30 ans en arrière, alors qu'il est engagé sur la voie de l'enracinement de sa démocratie constitutionnelle ; Ce serait une violation de notre constitution, dont l'évolution vous était par ailleurs que peu souhaitable. Notre Constitution non seulement qualifie leurs actes de haute trahison, mais elle définit la non-violence et les élections comme seuls modes d'accession aux responsabilités publiques"', avait-il alerté, dans sa lettre aux prélats catholiques.