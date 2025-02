Afrique Centrale: Adoptée à l'unanimité au Conseil de Sécurité, Résolution 2773 de l'ONU - Le Rwanda appelé à retirer ses troupes de la RDC

Vendredi dernier, le Conseil de Sécurité des Nations Unies, réuni en urgence pour la quatrième fois en un mois à New York, a adopté à l'unanimité une résolution historique condamnant pour la première fois le Rwanda pour son invasion du territoire de la République Démocratique du Congo (RDC). Initiée par la France, cette résolution appelle Kigali à "retirer immédiatement ses troupes de la RDC", y compris celles des forces affiliées du M23.

La résolution 2773, adoptée avec une détermination unanime, comprend plusieurs points essentiels :

1. Condamnation de l'offensive et des avancées du M23 : Le Conseil de sécurité condamne fermement l'offensive en cours et les avancées des forces du M23 dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, réalisées avec le soutien des Forces de défense du Rwanda.

2. Cessation immédiate des hostilités : La résolution exige que le M23 cesse immédiatement les hostilités et se retire des villes de Goma, Bukavu et de toutes les zones qu'il contrôle actuellement.

3. Appel à un cessez-le-feu inconditionnel : Le Conseil réitère son appel urgent à toutes les parties impliquées dans le conflit pour conclure un cessez-le-feu immédiat et sans condition.

4. Retrait des forces rwandaises : Les Forces de défense du Rwanda sont appelées à cesser leur soutien au M23 et à se retirer immédiatement du territoire de la RDC sans conditions préalables.

5. Reprise des pourparlers diplomatiques : La résolution exhorte vivement la RDC et le Rwanda à revenir sans conditions préalables aux pourparlers diplomatiques de toute urgence.

Cette résolution marque un tournant significatif dans les efforts de la Communauté Internationale pour stabiliser la région des Grands Lacs. Le soutien explicite du Rwanda au M23 a été un point de discorde majeur, exacerbant les tensions et la violence dans l'Est de la RDC. En demandant le retrait immédiat des forces rwandaises, le Conseil de Sécurité envoie un message clair de tolérance zéro à l'égard des agressions territoriales et du soutien aux groupes armés.

Le contexte de cette adoption remonte à une série de réunions d'urgence du Conseil de Sécurité, motivées par l'intensification des combats entre les forces de sécurité congolaises et les militants du M23. Les violences ont provoqué une crise humanitaire, obligeant des milliers des civils à fuir leurs foyers et aggravant la situation sécuritaire déjà précaire dans la région.

La décision de condamner le Rwanda et de demander un retrait immédiat de ses troupes vise à réduire les tensions et à ouvrir la voie à une résolution pacifique du conflit. La Communauté Internationale, sous l'égide des Nations Unies, espère que cette résolution encouragera les parties à revenir à la table des négociations et à trouver une solution durable et respectueuse du droit international.