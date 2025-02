Congo-Kinshasa: Face à l'agression rwandaise - La Chine annonce une aide humanitaire d'urgence en faveur du pays

L'Ambassade de Chine a offert, en date du vendredi 21 février 2025, un lot important de plus de 400 équipements de couture et d'informatique à la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Ce don est constitué des ordinateurs de haute qualité et des machines à coudre. Selon M. Zhao Bin, Ambassadeur de Chine en RDC, ce geste traduit le besoin de soutenir le peuple congolais, mais surtout de favoriser l'autonomisation de la femme en RDC.

"Il y a une phrase très connue en Chine qui dit : « Les femmes portent sur le dos la moitié du ciel». Depuis ma prise de fonction en RDC, j'ai remarqué que la RDC possédait une grande variété de fruits tropicaux pour faire des jus de fruits, et que les femmes congolaises étaient travailleuses, intelligentes, ingénieuses et très douées en couture, en textile et en marketing.

Cependant, elles ne disposent pas d'équipement approprié de travail. Ainsi, l'Ambassade de Chine a soigneusement sélectionné ce lot de matériels pour aider les femmes congolaises à gagner leur vie et l'estime de soi par leurs propres mains", a indiqué le diplomate Zhao Bin.

Aide humanitaire attendue

Par la même occasion, il a annoncé l'arrivée d'une aide humanitaire d'urgence comprenant du riz, des tentes, des fournitures médicales et 1 million de dollars américains en espèce pour répondre aux besoins urgents de la RDC.

"Sur la question de l'Est de la RDC, la Chine reste toujours fidèle à sa position, celle de soutenir fermement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC et de s'opposer à tout comportement violant la Charte des Nations Unies et le droit international. Le 28 janvier dernier, la Chine a exigé que le M23 cesse immédiatement toutes les hostilités et se retire de Goma et des autres zones occupées à l'occasion de l'examen urgent sur la question de la RDC par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Avant-hier, la Chine a une fois de plus souligné au Conseil de Sécurité des Nations Unies la nécessité pour le Rwanda de répondre à l'appel de la communauté internationale, de mettre fin à son soutien militaire au M23 et de retirer immédiatement toutes ses forces militaires du territoire congolais", a fait savoir l'Ambassadeur Zhao Bin, dans son allocution.