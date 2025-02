Congo-Kinshasa: Tous contre l'agression rwandaise - Félix Tshisekedi tend la main à l'Opposition !

Dans un contexte d'insécurité croissante occasionnée par l'agression rwandaise dans l'Est de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, rappelle la nécessité, pour tous les congolais, de faire preuve de patriotisme et de mobilisation totale pour contrer le plan de l'ennemi.

Devant les membres de l'Union sacrée de la Nation, samedi 22 février 2025, lors d'un échange organisé à la Cité de l'Union Africaine, le Chef de l'Etat a, en effet, exprimé son engagement à maintenir ses efforts pour parvenir à récupérer les zones occupées par les rebelles et à restaurer une paix durable.

A cette même occasion, le Président Félix Tshisekedi a affirmé vouloir entamer, incessamment, des consultations auprès des forces vives de la nation, en vue de consacrer une nouvelle dynamique de gestion de la crise pouvant déboucher sur la formation d'un Gouvernement d'union nationale.

Contexte

Ce samedi au chapiteau de la Cité de l'Union africaine, le Président de la République Félix Tshisekedi s'est adressé à tous les membres de la plateforme politique Union sacrée de la Nation présents à Kinshasa.

Organisée au lendemain du vote à l'unanimité du Conseil de sécurité des Nations unies condamnant l'agression de la RDC par le Rwanda, cette rencontre a permis à l'autorité de l'Union sacrée d'aborder plusieurs points à savoir, une évaluation du fonctionnement de l'Union sacrée, un bilan des actions entreprises contre le Rwanda dont la victoire au Conseil de sécurité des Nations Unies et un appel à l'unité nationale.

D'ailleurs à ce sujet, l'Autorité morale de l'Union sacrée a affirmé : « C'est vrai qu'on m'a attribué ce succès, mais je ne suis pas seul. Et je remercie la Première ministre, la ministre des Affaires Etrangères, parce qu'elle est montée au front. C'est vrai que c'est avec nos instructions, mais c'est une brave dame qui a pu vraiment bien manoeuvrer et qui a été de tous les combats».

Le Président Tshisekedi a toutefois noté que «L'ennemi n'est pas seulement celui que vous voyez. Ce que vous voyez n'est que de l'agitation. On a pris quelques esprits faibles de nos compatriotes et on les a placés devant pour donner une illusion de quelque chose. Et je peux vous dire ici que cette illusion ne restera qu'illusion. Elle ne se transformera pas en réalité parce que nous n'allons pas perdre ce combat. Je l'ai dit depuis le début, croyez-moi, je le maintiens ».

Appelant ses interlocuteurs à l'unité nationale, le Président Tshisekedi a insisté : «Nous appartenons à une seule et unique nation, c'est la RDC. Nous devons surpasser nos égaux, nos élans tribaux, et nous unir parce que l'ennemi veut de cette division, justement et il joue sur cette corde sensible pour ne pas avoir en face de lui des Congolais debout, déterminés. Notre force, c'est d'être déterminés ».

«C'est pour ça que, depuis mon accession à la tête de ce pays, je n'ai cessé de prêcher l'unité entre nous. Au-delà de ce que nous sommes comme ressortissants de telle ou telle tribu, province, ça n'a pas de sens», a martelé le garant de l'unité nationale.

Au plan politique, le Président n'a pas caché sa déception face au silence de certains cadres de sa famille politique qui semblent ne pas comprendre sa lecture des faits. Par la même occasion, il a encouragé quelques membres de l'Union sacrée qui se démarquent par leur forte capacité de mobilisation pour la défense de la patrie».